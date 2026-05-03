Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NOVI INCIDENT

Brod napadnut kod Hormuškog moreuza, okružila ga manja plovila

Teretni brod za rasuti teret napadnut je u blizini Hormuškog moreuza od strane više manjih plovila

Brod napadnut kod Hormuškog moreuza. UKMTO

M. Až.

3.5.2026

Teretni brod za rasuti teret napadnut je u blizini Hormuškog moreuza od strane više manjih plovila, saopćio je britanski Centar za pomorske trgovinske operacije (UKMTO). Brod se kretao prema sjeveru, a potvrđeno je da je kompletna posada bezbjedna te da nema informacija o zagađenju okoliša.

Ovaj incident se dešava u trenutku kada Iran drži ključni pomorski pravac gotovo zatvorenim za komercijalni saobraćaj. Plovidba se dozvoljava samo povremeno, a u nekim slučajevima se naplaćuje prolaz.

U posljednjem periodu zabilježen je i veći broj napada na brodove, dok Iran pokušava da sprovede blokadu koristeći i takozvanu "flotu komaraca", sastavljenu od manjih naoružanih plovila.

# IRAN
# SAD
# HORMUŠKI MOREUZ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.