Brod napadnut kod Hormuškog moreuza, okružila ga manja plovila

Teretni brod za rasuti teret napadnut je u blizini Hormuškog moreuza od strane više manjih plovila, saopćio je britanski Centar za pomorske trgovinske operacije (UKMTO). Brod se kretao prema sjeveru, a potvrđeno je da je kompletna posada bezbjedna te da nema informacija o zagađenju okoliša.

Ovaj incident se dešava u trenutku kada Iran drži ključni pomorski pravac gotovo zatvorenim za komercijalni saobraćaj. Plovidba se dozvoljava samo povremeno, a u nekim slučajevima se naplaćuje prolaz.

U posljednjem periodu zabilježen je i veći broj napada na brodove, dok Iran pokušava da sprovede blokadu koristeći i takozvanu "flotu komaraca", sastavljenu od manjih naoružanih plovila.