Novi ruski napadi na Ukrajinu: Deset poginulih i najmanje 76 ranjenih

U ruskim napadima dronovima i raketama širom Ukrajine u posljednja 24 sata poginulo je deset osoba, dok je najmanje 76 ljudi ranjeno, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Smrtni slučajevi zabilježeni su u pet regija, dok Moskva nastavlja s gotovo svakodnevnim udarima na ukrajinske gradove. Istovremeno, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je da su u odvojenim napadima na dvije ruske luke pogođena tri naftna tankera, jedan ratni brod i patrolni čamac, piše BBC.

Ukrajinska ratna avijacija saopštila je da je Rusija tokom noći lansirala 269 dronova, od kojih je 249 oboreno ili ometano. Potvrđeno je 19 direktnih pogotka dronovima i jedan udar balističkom raketom na 15 lokacija, dok je dodatna šteta nastala usljed pada ostataka oborenih letjelica.

Ukrajinski zvaničnici navode da su tri osobe poginule u odvojenim incidentima u Hersonskoj oblasti. Po dvije osobe stradale su u regijama Odesa, Donjeck i Zaporižja, dok je jedna osoba poginula u Sumskoj oblasti.

Ukrajinski udari na ruske ciljeve

Zelenski je izjavio da su pogođeni tankeri bili dio ruske "flote iz sjene", koja se koristi za zaobilaženje zapadnih sankcija uvedenih nakon početka invazije 2022. godine. Detalji o stepenu oštećenja brodova nisu objavljeni.

S druge strane, ruska vojska tvrdi da je Ukrajina lansirala najmanje 334 drona, a posebno je na udaru bila sjeverozapadna Lenjingradska oblast.

Napadi na naftnu infrastrukturu

Izvozni naftni terminali u toj i drugim regijama posljednjih sedmica često su meta ukrajinskih napada. Kijev tvrdi da je nizom udara na rusku naftnu infrastrukturu onemogućio izvoz vrijedan milijarde dolara.

Zelenski je u nedjelju izjavio da je infrastruktura terminala Primorsk na Baltičkom moru, u blizini Finske, pretrpjela značajnu štetu. Prema njegovim riječima, tamo su pogođeni naftni tanker, patrolni čamac i korveta klase Karakurt, koja može nositi krstareće rakete Kalibr.

Ukrajinski predsjednik je ranije naveo da su još dva naftna tankera pogođena dronovima na ulazu u crnomorsku luku Novorosijsk. “Ti tankeri su aktivno korišteni za transport nafte. Sada više neće”, napisao je na Telegramu, uz objavu crno-bijelog snimka koji, prema tvrdnjama, prikazuje približavanje pomorskog drona jednom od brodova.

Reakcija Moskve

Ruske vlasti uglavnom umanjuju efekte ovakvih napada, ali Kremlj pokazuje zabrinutost zbog dometa ukrajinskih dronova duboko unutar ruske teritorije.

U srijedu je Kremlj saopštio da smanjuje obim godišnje vojne parade povodom Dana pobjede, koji se obilježava 9. maja u znak sjećanja na poraz nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu. Kao razlog navedena je "teroristička prijetnja" iz Ukrajine.

Ukrajina posljednjih mjeseci intenzivira napade bespilotnim letjelicama duboko unutar Rusije, više od četiri godine nakon početka invazije. Kijev tvrdi da gađa legitimne vojne ciljeve, dok optužuje Moskvu za neselektivne udare na civile u Ukrajini.