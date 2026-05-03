Poznati detalji šokantnog prijedloga Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku

U iranskom prijedlogu upućenom Sjedinjenim Američkim Državama traži se okončanje rata i “svih problema” u roku od 30 dana, uz uslov da se sukob završi bez produženja postojećeg primirja, piše Al Jazeera, pozivajući se na izvore.

Prema navodima izvora katarske televizije, plan predviđa ukidanje američkih sankcija Iranu, prekid pomorske blokade, povlačenje američkih snaga iz regije, kao i obustavu neprijateljstava, uključujući i rat Izraela protiv Libana.

Izvori navode da iranski prijedlog sadrži tri faze. U prvoj fazi predviđeno je postepeno otvaranje Hormuškog moreuza i ukidanje američke pomorske blokade, dok bi Iran preuzeo obavezu uklanjanja morskih mina iz tog područja.

U drugoj fazi planira se nastavak iranskih aktivnosti obogaćivanja uranijuma, prekid napada na Iran i njegove saveznike, ukidanje sankcija te oslobađanje zamrznutih finansijskih sredstava.

Treća faza uključuje pokretanje strateškog dijaloga s arapskim susjedima i uspostavljanje novog sigurnosnog sistema koji bi obuhvatio cijeli Bliski istok.

Plan, prema istim izvorima, predviđa prekid “agresije” i od strane Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.