Napadač na Trampa se žali na uvjete u zatvoru: "Zadržavanje u izolaciji je kazna"

Advokati Kola Alena (Cole Allen), optuženog za pokušaj atentata na Donalda Trampa (Donald Trump), zatražili su od suda ublažavanje strogih zatvorskih mjera, koje su opisali kao “kaznene”. Alen (31) je, prema navodima, u nedjelju 27. aprila pokušao da probije sigurnosnu kontrolu na večeri za dopisnike Bijele kuće i tom prilikom ispalio hitac iz sačmarice, piše Sky News.

"Izolacija je kazna"

U podnesku Okružnom sudu SAD-a za Distrikt Kolumbija navodi se da je Alen nakon hapšenja smješten u “sigurnosnu ćeliju”, opisanu kao podstavljenu prostoriju u potpunoj izolaciji, gdje je morao nositi “prsluk nalik na luđačku košulju”.

Kasnije je prebačen na “mjere nadzora zbog rizika od samoubistva”, što podrazumijeva da mu je i dalje zabranjen telefonski kontakt, posjete (osim advokata), kao i izlazak iz ćelije osim pod pratnjom, radi tuširanja ili sastanaka s pravnim timom.

U dokumentu se navodi da je medicinska sestra još u petak preporučila ukidanje ovih mjera, ali one nisu uklonjene. Advokati tvrde da takav tretman “predstavlja kaznu” i onemogućava mu pristup zatvorskom tabletu za komunikaciju s porodicom, kao i uvid u sudsku dokumentaciju.

Optužbe i suđenje

Alen je optužen za pokušaj atentata, upotrebu vatrenog oružja tokom nasilnog krivičnog djela te ilegalno prenošenje oružja i municije preko saveznih granica. Riječ je o honorarnom nastavniku i amaterskom programeru video-igara iz Kalifornije, koji se izjasnio da nije kriv. Do početka suđenja ostaje u pritvoru.

Dokazi i snimci napada

Američka tužiteljica Džanin Piro (Jeanine Pirro) izjavila je da vlada raspolaže dokazima da je tokom navodnog pokušaja atentata pogođen federalni agent. Sky News je ranije objavio da postoji mogućnost da je agenta slučajno pogodio metak jednog od kolega.

Tužilaštvo je ove sedmice objavilo i snimak za koji tvrdi da prikazuje osumnjičenog Alena kako izviđa lokaciju i prolazi kroz sigurnosnu tačku s podignutim oružjem, dok agent Tajne službe otvara vatru.

Ministarstvo pravde objavilo je i fotografije iz noći napada na kojima se vidi Allen kako pozira s oružjem. Tužioci navode da je kod sebe imao nož u koricama, futrolu za pištolj na ramenu i torbu punu municije.