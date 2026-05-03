Otkriveni detalji iranskog plana u tri faze za konačni kraj rata: Evo šta je Teheran ponudio Vašingtonu

Prema najnovijim izvještajima Al Džazire, Iran je Sjedinjenim Američkim Državama dostavio novi nacrt sporazuma koji predviđa plan u tri faze. Cilj prijedloga je smirivanje tenzija na Bliskom istoku, prelazak sa privremenog primirja na trajni prekid rata te rješavanje pitanja iranskog nuklearnog programa.

Kako se navodi, dokument je Washingtonu dostavljen putem Pakistana. Riječ je o složenom prijedlogu koji objedinjuje vojne, pomorske i nuklearne obaveze, uz dugoročnu viziju regionalne sigurnosti.

Plan je podijeljen u tri faze koje obuhvataju kratkoročne, srednjoročne i dugoročne ciljeve.

Faza 1: Od primirja do trajnog mira

Prva faza predviđa pretvaranje postojećeg primirja u trajni prekid neprijateljstava u roku od 30 dana. Ključne tačke ove faze su:

Pakt o nenapadanju: sklapanje regionalnog sporazuma o nenapadanju koji bi obuhvatio iranske saveznike, ali i Izrael.

Hormuški moreuz: postepeno ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i ukidanje američke blokade.

Pomorska ograničenja: ublažavanje pomorskih sankcija protiv Irana te smanjenje vojnih aktivnosti i prisustva u okolnim vodama.

Faza 2: Nuklearni dogovor i sankcije

Druga faza fokusira se na iranski nuklearni program. Prema izvorima, Iran nudi određene ustupke, ali postavlja i jasne “crvene linije”:

Ograničenje obogaćivanja: zamrzavanje obogaćivanja uranija na period do 15 godina. Nakon toga bio bi moguć povratak na ograničeno obogaćivanje do 3,6 posto, što je nivo dozvoljen za civilnu upotrebu.

Očuvanje postrojenja: nacrt odbacuje bilo kakvo demontiranje ili uništavanje postojećih iranskih nuklearnih postrojenja.

Zalihe uranija: postojeće zalihe mogle bi biti izvezene ili prerađene.

Ukidanje sankcija: traži se uspostavljanje mehanizma za postepeno ukidanje sankcija, uz “korak po korak” pristup i vezivanje za ispunjavanje obaveza.

Faza 3: Sigurnosni okvir Bliskog istoka

Posljednja faza predviđa širi regionalni dijalog. Teheran predlaže pokretanje strateških pregovora između Irana i arapskih država, s ciljem uspostavljanja sveobuhvatnog sigurnosnog okvira za cijeli Bliski istok.

Zvanični Washington se još nije oglasio o ovim navodima, ali bi prijedlog, ukoliko bude razmatran, mogao predstavljati važnu osnovu za buduće pregovore o jednom od najkompleksnijih geopolitičkih sukoba današnjice.