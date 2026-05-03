Video / Krokodil progutao čovjeka, policajca spustili u rijeku punu krokodila da izvuče ostatke

U Južnoj Africi sprovedena je neuobičajena i opasna policijska operacija nakon što je jedan policajac helikopterom spušten u rijeku punu krokodila kako bi se izvukli ljudski ostaci. Vjeruje se da pronađeni ostaci pripadaju poduzetniku kojeg je prošle sedmice odnijela bujica.

Operacija je uslijedila nakon što je krokodil, za kojeg se sumnja da je pojeo nestalog muškarca, prethodno usmrćen, piše BBC.

Potraga za nestalim poduzetnikom

Potraga je pokrenuta prošle sedmice nakon što je automobil nestalog muškarca ostao zaglavljen dok je pokušavao preći nabujalu rijeku preko niskog mosta. Portparol policije u provinciji Mpumalanga, pukovnik Mavela Masondo, izjavio je za nacionalnu televiziju SABC da je vozilo pronađeno prazno, zbog čega se posumnjalo da je vozača odnijela snažna vodena struja.

Uočavanje krokodila i identifikacija

U potrazi su korišteni dronovi i helikopteri, a nedugo zatim na jednom riječnom otočiću uočeni su krokodili kako se sunčaju. Zapovjednik policijske ronilačke jedinice Johan “Poti” Potgieter (Johan “Pottie” Potgieter) rekao je da je na osnovu iskustva zaključeno da je jedna životinja nedavno jela.