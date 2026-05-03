Video / Hramski slon podivljao u Indiji: Ubio čovjeka, bacao auta i čupao stabla

U indijskoj saveznoj državi Kerali je prekjučer podivljao hramski slon, pri čemu je jedna osoba smrtno stradala, a druga je povrijeđena. Snimci koji su se brzo proširili društvenim mrežama prikazuju životinju kako prevrće automobil, čupa drveće i uništava motocikle i drugu imovinu.

Incident se dogodio u hramu u mjestu Kidangur u Angamaliju, nedaleko od Kočija, piše Hindustan Times.

Slon po imenu Majanad Partasarati (Mayyanad Parthasarathy) dovezen je iz Kolaama u hram Kidangur Mahavišnu u Angamaliju. Prema izvještajima, ubrzo nakon dolaska uspio je da se oslobodi i postao agresivan.

Na snimcima se vidi kako podiže automobil marke Maruti Swift i više puta ga baca o tlo, potpuno ga uništavajući. Također je zabilježeno kako vuče drvo koje je prethodno iščupao.

Smrt vozača i povrijeđeni krotitelj

Tokom haosa život je izgubio vozač kamiona kojim je slon dopremljen. Žrtva je identificirana kao Višnu iz Kolaama, a prema navodima vlasti, stradao je na licu mjesta dok je pokušavao da smiri uznemirenu životinju. Glavni krotitelj slona Pradip također je povrijeđen i prebačen u bolnicu, gdje se oporavlja.

Smirivanje slona nakon višesatne akcije

Za obuzdavanje slona bilo je potrebno nekoliko sati. Službenici Šumarskog odjela pokušali su ga zaustaviti prije nego što je stigao do naseljenog područja izvan hramskog kompleksa. Nakon više od dva sata, veterinar je ispalio strelicu za uspavljivanje.

Nakon što je pogođen, slon je kratko postao još nemirniji i prevrnuo još jedno vozilo unutar hrama, nakon čega se postepeno smirio. Tim Šumarskog odjela potom mu je vezao zadnje noge i osigurao ga užadima pričvršćenim za drveće.

Osoba upoznata s historijom životinje izjavila je za lokalnu televiziju da je slon ranije učestvovao na poznatom festivalu Trišur Poom (Thrissur Pooram) i da je bio mirne naravi.

“Prije nije bio nasilan. Sigurno ga je nešto isprovociralo. Sada je miran”, rekao je.