Muškarca pretukli, izboli, pa mu bakljama palili tijelo

Brutalan napad dogodio se danas oko 18 sati na Umci, kada je muškarac (43) zadobio višestruke tjelesne povrede, saznaje Telegraf.rs.

Prema prvim nezvaničnim informacijama koje je objavio Telegraf.rs, napad se desio pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima, a muškarac je fizički napadnut i tom prilikom je zadobio teške tjelesne povrede.

Kako nezvanično saznaje Telegraf.rs, nesretni muškarac je zadobio udarce u predjelu glave i grudnog koša, a ima i ubodnu ranu od oštrog predmeta u predjelu gluteusa.

Nasilje se, prema prvim nezvaničnim informacijama, tu nije zaustavilo. Napadači su muškarca dodatno povređivali bakljama, nanoseći mu opekotine po tijelu.

Povrijeđeni muškarac je zbrinut i prevezen u Hitni centar, gdje mu je ukazana ljekarska pomoć, a u toku je dalja medicinska dijagnostika.

Pripadnici policije su odmah izašli na lice mjesta i obavljaju uviđaj, dok je u toku intenzivna potraga za napadačima.

Istraga koja bi trebala rasvijetliti sve okolnosti ovog događaja je u toku.