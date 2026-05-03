Dobitnica Nobelove nagrade za mir zatvorena u Iranu je u kritičnom stanju

Dobitnica Nobelove nagrade za mir za 2023. godinu, bivša novinarka i dugogodišnja aktivistkinja za ljudska prava Narges Mohamadi (Narges Mohammadi), nalazi se u kritičnom kardiološkom stanju dok je u zatvoru u Iranu.

Kako je saopštila Fondacija "Narges Mohamadi", kojom upravlja njena porodica, ona je prije dva dana prebačena iz zatvora u bolnicu u Zandžanu na sjeverozapadu zemlje.

Novinska agencija Reuters prenijela je da je aktivistkinja u zatvoru dva puta gubila svijest te da je pretrpjela težak srčani udar. Fondacija zahtijeva da joj se omogući nastavak liječenja u specijaliziranoj bolnici u Teheranu.

Narges Mohamadi (54) dobila je Nobelovu nagradu za mir zbog dugogodišnje borbe za prava žena i ukidanje smrtne kazne u Iranu.

Ona je od 1998. godine više puta zatvarana, a trenutno služi kaznu od sedam i po godina zatvora na koju je osuđena u februaru ove godine zbog "antidržavne propagande". Tokom godina osuđena je ukupno 13 puta, na zbirno 31 godinu zatvora i 154 udarca bičem.

Nobelov komitet pozvao je vlasti u Teheranu da je odmah oslobode.