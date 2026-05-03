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Teheran potvrdio: Stigao nam je odgovor iz Vašingtona, razmatramo ga

Dodao je da je prijedlog "isključivo fokusiran na okončanje rata", bez iznošenja dodatnih detalja

Esmail Bagei. IRNA

M. Až.

3.5.2026

Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagai (Esmaeil Baghaei) izjavio je da su Sjedinjene Američke Države dostavile odgovor na iranski prijedlog te da ga vlasti u Teheranu trenutno razmatraju.

Obraćajući se uživo na državnoj televiziji, Bagei (Esmaeil Baghaei) naglasio je da iranski "prijedlog od 14 tačaka" ne obuhvata nuklearno pitanje.

- Nuklearno pitanje nije uključeno u prijedlog od 14 tačaka, a ono što su prenijeli pojedini mediji je plod njihove mašte - izjavio je on.

Dodao je da je prijedlog "isključivo fokusiran na okončanje rata", bez iznošenja dodatnih detalja.

Iz Bijele kuće se zasad nisu oglašavali povodom ovih navoda.

# IRAN
# SAD
# ESMAIL BAGHAEI
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