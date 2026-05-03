Izraelski mediji tvrde: Trampu je novi iranski prijedlog neprihvatljiv

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) ocijenio je novi iranski prijedlog kao "neprihvatljiv", prenose izraelski mediji.

- Sve sam proučio i to jednostavno nije prihvatljivo - navodno je izjavio Tramp (Donald Trump)

.Poziv na pomilovanje za Netanjahua

U razgovoru se osvrnuo i na korupcijski proces protiv izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Benjamin Netanyahu), poručivši da bi ga predsjednik Isak Hercog (Isaac Herzog) trebao pomilovati.

- Recite svojem predsjedniku da pomiluje Bibija. On je ratni premijer. Da nije bilo mene i Bibija, i to tim redoslijedom, ne bi bilo ni Izraela. Želite premijera koji se može usredotočiti na rat, a ne na gluposti - rekao je Tramp.

Šta je Iran tražio

Prema navodima iranskih medija, Teheran je u svom planu od 14 tačaka tražio povlačenje američkih snaga iz blizine svojih granica, ukidanje pomorske blokade, kao i prekid svih neprijateljstava, uključujući izraelske operacije u regiji. Plan je također predviđao postizanje trajnog mira u roku od 30 dana, uz postepeno otvaranje Hormuškog moreuza.

Tramp ne isključuje nove napade

Govoreći o mogućem nastavku sukoba, Tramp nije isključio opciju novih vojnih akcija.

- Ako se budu loše ponašali - rekao je, dodajući da SAD "ne odlazi" iz sukoba dok se situacija ne riješi.

Spor oko ovlasti i pritisak iz Kongresa

U pismu upućenom američkom Kongresu, Tramp je naveo da je sukob praktično okončan stupanjem primirja na snagu, te smatra da zbog toga nije potrebno dodatno odobrenje zakonodavne vlasti. Ipak, sve su glasnije kritike iz redova republikanaca.

Dio senatora traži završetak sukoba i upozorava da bi nastavak rata zahtijevao formalno odobrenje Kongresa, dok drugi ističu da bi prerano povlačenje moglo donijeti sigurnosne rizike.

Tramp je ponovio i da Iran "nikada ne smije imati nuklearno oružje", dok vlasti u Teheranu i dalje tvrde da je njihov nuklearni program isključivo civilne prirode.