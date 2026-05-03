Merc: Povlačenje američkih trupa nije povezano sa svađom s Trampom

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) odbacio je tvrdnje da je najava povlačenja najmanje 5000 američkih vojnika iz Njemačke povezana s njegovim nedavnim nesuglasicama s Donaldom Trampom (Donald Trump).

U intervjuu za njemačku televiziju ARD, koji će biti emitiran kasnije tokom dana, Merc je naglasio da između smanjenja broja vojnika i njihovog sukoba "nema nikakve veze", prenosi Sky News.

Odnosi između Njemačke i SAD dodatno su se zaoštrili ove sedmice nakon što je Merc izjavio da je Iran "ponizio" Sjedinjene Američke Države u pregovorima. Uslijedila je oštra reakcija Trampa, koji je putem društvenih mreža poručio Mercu da se radije posveti popravljanju svoje "slomljene zemlje".

Potvrda partnerstva

Uprkos tenzijama, Merc je ponovo istakao značaj savezništva između dvije zemlje.

- I dalje sam uvjeren da su Amerikanci naš najvažniji partner unutar Sjevernoatlantskog saveza (NATO) - rekao je.

Sličnu poruku smirivanja situacije uputio je i njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadeful (Johann Wadephul), koji je naveo da Njemačka i SAD "dijele isti cilj" kada je riječ o smanjenju napetosti.

Ipak, visoki zvaničnici NATO-a nisu bili unaprijed obaviješteni o američkoj odluci o povlačenju vojnika iz Njemačke. Prema dostupnim informacijama, za tu odluku saznali su tek nakon što ju je Pentagon javno objavio.

Evropa spremna, ali traži konzultacije

Vojni analitičari smatraju da povlačenje 5000 vojnika neće značajno promijeniti sigurnosnu situaciju u Evropi, ali ističu da su saveznici očekivali da budu uključeni u donošenje takvih odluka. Istovremeno, iz NATO-a poručuju da će evropske zemlje morati dodatno ulagati u odbranu i preuzeti veći dio odgovornosti za vlastitu sigurnost.

Bivši američki ambasador pri NATO-u Ivo Dalder (Ivo Daalder) upozorio je da bi ovaj potez mogao imati suprotan efekat.

- Tramp misli da time kažnjava saveznike, ali zapravo šteti američkim interesima - rekao je Dalder, dodajući da američka vojna prisutnost u Evropi nije samo podrška partnerima, već i ključni instrument globalne moći SAD-a.