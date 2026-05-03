Djevojčica s Balkana izgubila život u Njemačkoj: Stradala dok se s drugarima na obali snimala za TikTok

Šesnaestogodišnja djevojčica s Balkana tragično je izgubila život u Njemačkoj dok je s prijateljima pokušavala snimiti video za TikTok pored rijeke u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji.

Grupa od šest tinejdžera u četvrtak se uputila uskom stazom kroz gusto šiblje prema obali rijeke Erft. Kada su stigli do nasipa, bili su dobro raspoloženi i planirali su snimati sadržaj za TikTok uoči produženog prvomajskog vikenda. Osamljena lokacija u blizini nekadašnje termoelektrane na lignit Frimersdorf često okuplja grafiti umjetnike i mlade.

Potonula u mutnu rijeku

Djevojčica Beatris nije znala plivati i u jednom trenutku je potonula u mutnu rijeku pred očima svojih prijatelja. Nije se više pojavila na površini. U panici, tinejdžeri su odmah pozvali hitne službe.

U potragu je bilo uključeno oko 70 spasilaca, među kojima su bili i ronioci te pripadnici službi za spašavanje na vodi. Nakon približno dva sata intenzivne potrage, tijelo djevojčice pronađeno je u rijeci. Beatris se utopila u rijeci Erft.

Dan nakon tragedije

Dan nakon tragedije, na obali rijeke zabilježene su potresne scene. Iako je mjesto nesreće bilo obasjano proljetnim suncem, nad njim se nadvila duboka tuga. Na obalu su došli članovi porodice kako bi vidjeli mjesto na kojem je njihova kćerka izgubila život.

Porodica porijeklom iz Rumunije položila je cvijeće ukrašeno šarenim leptirom i zapalila svijeće. U tišini i bolu, okupljeni su se grlili, pokušavajući jedni drugima pružiti utjehu.

Posebno potresne scene viđene su kada je otac djevojčice, shrvan bolom, iznenada skočio u rijeku. Rođaci su ga izvukli nazad na obalu, dok je majka, slomljena od tuge, pala na tlo.

Kroz suze su se oprostili od svoje kćerke.

- Ona je bila voljeno dijete, imala je mnogo prijatelja. Voljela je da izlazi s društvom... To je ono što ju je dovelo ovdje - rekla je majka, držeći fotografiju svoje kćerke.