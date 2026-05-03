Zelenski i Starmer u Jerevanu: Ukrajina spremna za nove pregovore o miru, London nastavlja pritisak na Rusiju

Zelenski je istakao da Ukrajina cijeni podršku Ujedinjenog Kraljevstva i da je spremna za nastavak pregovora s ciljem postizanja pravednog mira.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se u Jerevanu s britanskim premijerom Kirom Starmerom (Keir Starmer), a u središtu razgovora bio je proces pregovora o okončanju rata u Ukrajini. Dvojica lidera razgovarala su i o vojnoj podršci Ukrajini, kao i o nastavku mjera usmjerenih na slabljenje Rusije, objavio je Zelenski na društvenoj mreži X.

- U Ukrajini cijenimo sve korake koje je Ujedinjeno Kraljevstvo poduzelo kako bi podržalo naš narod i oslabilo agresora, uključujući napore u suzbijanju ruske 'flote u sjeni'. O tome smo danas razgovarali s Keirom. Također smo posvetili značajnu pažnju obrambenoj podršci Ukrajini, posebno doprinosima inicijativi PURL. Ukrajina je spremna za sljedeću rundu pregovora u trilateralnom formatu. Pregovarački proces za postizanje pravednog i dostojanstvenog mira također je bio među temama naše rasprave. Cijenimo stav Ujedinjenog Kraljevstva o nastavku pritiska na Rusiju. To je zaista važno - napisao je Zelenski.

Pored pregovora, razgovarano je i o situaciji na ratištu, kao i o energetskoj sigurnosti Ukrajine. Zelenski je naglasio i važnost jačanja evropske odbrane.

- Izvijestio sam premijera o situaciji na bojištu i ruskim napadima na Ukrajinu. Važno je da Evropa koordinira svoje napore i razvije zajednički sistem protivzračne odbrane kako bi se zaštitila od prijetnji iz Rusije - zaključio je ukrajinski predsjednik.