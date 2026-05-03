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POTVRDILA SZO

Tri osobe preminule na krstarenju Atlantikom, na kruzeru izbio virus

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) potvrdila je za BBC da su tri osobe preminule na kruzeru u Atlantskom okeanu

MV Hondius. Screenshot/Youtube

M. Až.

3.5.2026

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) potvrdila je za BBC da su tri osobe preminule na kruzeru u Atlantskom okeanu, nakon sumnje na širenje virusa.

Na brodu je zabilježen jedan potvrđeni slučaj hantavirusa, dok se još pet slučajeva ispituje. Među oboljelima je i jedan britanski državljanin koji se nalazi na intenzivnoj njezi.

Incident se dogodio na kruzeru MV Hondius, koji je plovio iz Argentine prema Zelenortskim ostrvima, navodi BBC.

Tijek događaja i prve žrtve

Prema informacijama koje su saopštile južnoafričke vlasti, prvi putnik koji je pokazao simptome bio je 70-godišnji muškarac koji je preminuo na brodu. Njegovo tijelo je prebačeno na ostrvo Sveta Helena, britansku teritoriju u južnom Atlantiku.

Njegova 69-godišnja supruga također se razboljela tokom plovidbe i evakuisana je u Južnoafričku Republiku, gdje je preminula u bolnici u Johanesburgu.

U Johanesburg je, prema navodima, prebačen i 69-godišnji britanski državljanin koji se liječi na odjelu intenzivne njege. Iz južnoafričkog Ministarstva zdravstva ranije je potvrđeno da su najmanje dvije osobe preminule.

O hantavirusu i putovanju

Zaraza hantavirusom se najčešće povezuje s kontaktom sa zaraženim glodarima, ali u rijetkim slučajevima može se prenijeti i među ljudima te izazvati teške respiratorne komplikacije.

Kruzer MV Hondius vodi nizozemska turistička kompanija Oceanwide Expeditions. Brod je 20. marta isplovio iz Ušuaje u Argentini, a dolazak na Zelenortska ostrva bio je planiran za 4. maj.

Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da pomaže u koordinaciji između država i operatera broda radi medicinske evakuacije putnika sa simptomima, kao i u procjeni zdravstvenog rizika za ostale putnike i posadu.

MV Hondius je polarni kruzer dužine 107,6 metara, sa kapacitetom do 170 putnika u 80 kabina.

# VIRUS
# KRSTARENJE
# WHO
# HANTAVIRUS
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