Merc izgubio živce zbog pitanja smrtno bolesne žene

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) našao se u centru javne pažnje nakon vrlo napetog dijaloga s teško bolesnom građankom tokom jednog javnog događaja.

Žena, koja boluje od neizlječivog oblika raka, otvoreno je kritikovala mjere štednje u zdravstvenom sistemu, a kancelar je reagovao vidno iznervirano.

Oštre i emotivne kritike

Tokom sesije pitanja i odgovora posvećene lokalnim problemima i novinarstvu, ona je uzela mikrofon i uputila oštre i emotivne kritike na račun politike rezova.

- Već sam vam poslala pozivnicu za svoju sahranu... jer je više ne mogu priuštiti - rekla je na početku obraćanja, pojašnjavajući da boluje od raka kože u četvrtom stadiju i da se pacijentima smanjuje pristup adekvatnoj zdravstvenoj zaštiti.