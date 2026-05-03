Merc izgubio živce zbog pitanja smrtno bolesne žene

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) našao se u centru javne pažnje nakon vrlo napetog dijaloga s teško bolesnom građankom tokom jednog javnog događaja.
Žena, koja boluje od neizlječivog oblika raka, otvoreno je kritikovala mjere štednje u zdravstvenom sistemu, a kancelar je reagovao vidno iznervirano.
Oštre i emotivne kritike
Tokom sesije pitanja i odgovora posvećene lokalnim problemima i novinarstvu, ona je uzela mikrofon i uputila oštre i emotivne kritike na račun politike rezova.
- Već sam vam poslala pozivnicu za svoju sahranu... jer je više ne mogu priuštiti - rekla je na početku obraćanja, pojašnjavajući da boluje od raka kože u četvrtom stadiju i da se pacijentima smanjuje pristup adekvatnoj zdravstvenoj zaštiti.
Njeno glavno pitanje odnosilo se na, kako je navela, nepravednu raspodjelu tereta štednje. Pitala je zašto se stroge mjere najviše odražavaju na građane, dok političari, prema njenim riječima, ne snose isti teret.
- Zašto ove mjere štednje tako drastično pogađaju nas građane, dok ste vi pokušali, na primjer, dodati još 64.000 eura na svoje račune svake godine? Zašto se štedi na nama, a ne na politici? - upitala je direktno.
Oštra reakcija
Ova izjava izazvala je oštru reakciju kancelara Merca, koji je odmah negirao navode o povećanju plata političara, ne skrivajući nezadovoljstvo.
- Ni u jednom trenutku... ni od koga nije razmatrano povećanje plata članovima savezne vlade. Ni u jednom trenutku, pa ni s moje strane - rekao je Merc.
Svoj odgovor završio je oštrim tonom:
- Sve ostalo je netačna tvrdnja i bio bih vam zahvalan da to ne ponavljate bez provjere.