Tramp najavio akciju u Hormuškom moreuzu: "Brodovi neutralnih zemalja bit će oslobođeni"

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) saopštio je da Sjedinjene Američke Države pokreću operaciju pod nazivom "Projekt Sloboda", čiji je cilj izvlačenje trgovačkih brodova koji su blokirani u Hormuškom moreuzu.
Riječ je o plovilima država koje nisu uključene u sukobe na Bliskom istoku, a koje su od SAD zatražile pomoć, objavio je Tramp na mreži Truth Social.
On je naveo da su se brojne zemlje širom svijeta, čiji su brodovi ostali zarobljeni u ovom području, obratile Sjedinjenim Američkim Državama za asistenciju.
- Zemlje iz cijelog svijeta, čiji su brodovi zaglavljeni u ovom području, obratile su se Sjedinjenim Američkim Državama za pomoć - rekao je Tramp, ističući da te države nemaju nikakve veze sa sukobima na Bliskom istoku i da su, kako je naveo, "neutralni posmatrači".
Početak operacije
Operacija će, prema njegovim riječima, početi u ponedjeljak ujutro po lokalnom vremenu.
- Rekli smo tim zemljama da ćemo, u interesu Irana, Bliskog istoka i Sjedinjenih Američkih Država, sigurno izvući njihove brodove iz ovih ograničenih plovnih puteva kako bi mogli slobodno nastaviti svoje aktivnosti - navodi se u njegovoj objavi.
Tramp je dodao da su kapetani brodova obavijestili američke vlasti kako se neće vraćati u to područje dok ne bude u potpunosti sigurno za plovidbu.
Razgovori s Iranom
Istovremeno je istakao da su u toku, kako je rekao, "vrlo pozitivni razgovori s Iranom".
- Vode se vrlo pozitivni razgovori s Iranom, koji bi mogli dovesti do nečega veoma dobrog za sve - rekao je Tramp, opisujući operaciju kao humanitarnu akciju.
On je naglasio da je cilj pomoći posadama koje se suočavaju s nedostatkom hrane i osnovnih potrepština.
- Ako se ovaj humanitarni proces na bilo koji način bude ometao, na to ometanje će se, nažalost, morati odgovoriti silom. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju - poručio je Tramp.