Tramp najavio akciju u Hormuškom moreuzu: "Brodovi neutralnih zemalja bit će oslobođeni"

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) saopštio je da Sjedinjene Američke Države pokreću operaciju pod nazivom "Projekt Sloboda", čiji je cilj izvlačenje trgovačkih brodova koji su blokirani u Hormuškom moreuzu.

Riječ je o plovilima država koje nisu uključene u sukobe na Bliskom istoku, a koje su od SAD zatražile pomoć, objavio je Tramp na mreži Truth Social.

On je naveo da su se brojne zemlje širom svijeta, čiji su brodovi ostali zarobljeni u ovom području, obratile Sjedinjenim Američkim Državama za asistenciju.

- Zemlje iz cijelog svijeta, čiji su brodovi zaglavljeni u ovom području, obratile su se Sjedinjenim Američkim Državama za pomoć - rekao je Tramp, ističući da te države nemaju nikakve veze sa sukobima na Bliskom istoku i da su, kako je naveo, "neutralni posmatrači".

Početak operacije

Operacija će, prema njegovim riječima, početi u ponedjeljak ujutro po lokalnom vremenu.