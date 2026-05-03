Arnautović: 7. maja je planirano da raspišemo izbore, skeneri i biometrija spriječit će krađu glasova

Arnautović je za Istragu sedmice televizije Hayat izjavio da su ispunjeni svi zakonski preduvjeti za implementaciju moderne opreme. Nakon što je Ured za žalbe odbacio prigovore, a Ured za zakonodavstvo dao pozitivno mišljenje, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK) naredne sedmice potpisuje ugovor o isporuci opreme.

Suad Arnautović, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, potvrdio je da će opći izbori biti raspisani 7. maja. Uvođenje novih tehnologija u izborni proces je spremno, a prvi rezultati mogli bi biti poznati već u izbornoj noći.

Proces isporuke i obuke osoblja odvijat će se od 7. maja do 4. oktobra. Arnautović naglašava da su rokovi bili tijesni zbog raznih opstrukcija, ali da će sistem biti operativan na dan izbora. Konačnu odluku o primjeni novih tehnologija CIK donosi u saradnji sa Agencijom za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) i Agencijom za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine.

Primjena moderne izborne tehnologije

Član CIK-a odbacio je kritike u vezi s izborom američkog ponuđača opreme. On ističe da cijena nije bila jedini kriterij te da je odluka donesena omjerom glasova 6:1. Prema njegovim riječima, međunarodna zajednica pružila je načelnu podršku procesu bez uplitanja u konkretan odabir dobavljača.

Suad Arnautović, član CIK-a, rekao je: "Ovo je generacijski projekt koji uvodi alarme protiv nelegalnog glasanja. Skeneri će biti u off-line modu do 19:00 sati, a nakon zatvaranja birališta podaci će biti poslani u centralni sistem. Uz elektronsko, zadržat ćemo i ručno brojanje kao kontrolni mehanizam."

Brži rezultati i zaštita identiteta

Identifikacija birača bit će strožija kako bi se spriječilo glasanje s tuđim dokumentima. Novi sistem garantuje da će samo potvrđeni identiteti moći pristupiti glasanju. Zahvaljujući skenerima, prvi preliminarni rezultati očekuju se već oko 21:00 sat, što je značajno brže u odnosu na dosadašnju praksu.

Uprkos političkim pritiscima i različitim interesima unutar države, proces ide planiranom dinamikom. Arnautović je zaključio da su trenutni balansi snaga dovoljni da se izbori održe uz primjenu najsavremenijih standarda zaštite izborne volje građana.