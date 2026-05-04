Marko Rubio bio DJ na vječanju, atmosferu doveo do usijanja

Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio (Marco Rubio) pojavio se u neočekivanoj ulozi tokom vikenda, kada je na jednom vjenčanju preuzeo DJ pult i dodatno podigao atmosferu među gostima.
Na snimcima se vidi Rubio sa slušalicama na ušima kako pušta pjesmu "Shiver" od Džona Sumita (John Summit) i Hajle (HAYLA), dok u jednom trenutku daje znak osobi pored sebe, za koju se pretpostavlja da je angažovani DJ, da ubrza numeru.
Gosti su u potpunosti uživali u muzici, plešući i družeći se u opuštenoj atmosferi.
Iako nije poznato čije je vjenčanje u pitanju, događaju je prisustvovao i Dan Skavino (Dan Scavino), zamjenik šefa osoblja Bijele kuće, koji je na mreži X objavio snimak i pohvalio Rubija.
- Prije nekoliko trenutaka, iza kulisa – naš sjajni državni sekretar pušta muziku i na vjenčanjima! Evo ga u akciji večeras na porodičnom vjenčanju… Idemo! - napisao je Skavino.
Rubio, poznat i pod nadimkom "sekretar za sve", osim funkcije državnog sekretara obavlja i dužnost savjetnika za nacionalnu sigurnost u administraciji Donalda Trampa (Donald Trump), kao i druge visoke funkcije u američkoj administraciji.