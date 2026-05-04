Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PRILAZIO ZRAČNOJ LUCI

Boeing pri slijetanju udario u rasvjetni stub i kamion na autoputu: U toku istraga

Saobraćajna uprava izvijestila je da niko od posade i putnika nije povrijeđen

Srećom nije bilo povrijeđenih. X

Dž. R.

4.5.2026

Avion američkog avioprijevoznika United Airlines u nedjelju je pri završnom spuštanju prema međunarodnoj zračnoj luci Newark udario u rasvjetni stub i kamion na obližnjoj autoputu, objavila je Saobraćajna uprava Njujorka i Nju Džerzija.

Tokom prilaska međunarodnoj zračnoj luci Newark, avion United Airlinesa na letu 169 udario je u rasvjetni stup na autocesti u New Jerseyju oko 14 sati po lokalnom vremenu, saopćili su iz Savezne uprave za zrakoplovstvo (FAA). Avion Boeing 767-400 poletio je iz Venecije i nakon incidenta sigurno sletio u Newark, objavili su iz FAA.

- Naš tim za održavanje procjenjuje štetu nastalu na avionu. Provest ćemo temeljitu sigurnosnu istragu incidenta - najavio je glasnogovornik avioprijevoznika, dodavši da je posada aviona u okviru tog postupka suspendirana.

Saobraćajna uprava izvijestila je da niko od posade i putnika nije povrijeđen, dok su na avionu zabilježena tek manja oštećenja. 

- Osoblje zračne luke pregledalo je uzletno-sletnu stazu u potrazi za krhotinama povezanima s nesrećom i aktivnosti su vrlo brzo normalizirane - naveo je glasnogovornik zračne luke.

Vozač kamiona zadobio je lakše povrede i već je otpušten iz bolnice, dodali su iz Prometne uprave. FAA i Nacionalni odbor za sigurnost saobraćaja (NTSB) pokrenuli su istragu incidenta. Istražitelj Nacionalnog odbora trebao bi danas stići u Newark, piše Reuters, pozivajući se na izjavu glasnogovornika.

Iz agencije su saopćili da su United Airlinesu naložili da osigura i istražiteljima preda uređaj za snimanje zvuka u pilotskoj kabini te uređaj za snimanje podataka o letu.

# AVION
# NESREĆA
# BOEING
# SAD
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.