Boeing pri slijetanju udario u rasvjetni stub i kamion na autoputu: U toku istraga

Avion američkog avioprijevoznika United Airlines u nedjelju je pri završnom spuštanju prema međunarodnoj zračnoj luci Newark udario u rasvjetni stub i kamion na obližnjoj autoputu, objavila je Saobraćajna uprava Njujorka i Nju Džerzija.

Tokom prilaska međunarodnoj zračnoj luci Newark, avion United Airlinesa na letu 169 udario je u rasvjetni stup na autocesti u New Jerseyju oko 14 sati po lokalnom vremenu, saopćili su iz Savezne uprave za zrakoplovstvo (FAA). Avion Boeing 767-400 poletio je iz Venecije i nakon incidenta sigurno sletio u Newark, objavili su iz FAA.

- Naš tim za održavanje procjenjuje štetu nastalu na avionu. Provest ćemo temeljitu sigurnosnu istragu incidenta - najavio je glasnogovornik avioprijevoznika, dodavši da je posada aviona u okviru tog postupka suspendirana.