Novi napad na brod u Hormuškom moreuzu: Gađan projektilima

Tokom prolaska kroz Hormuški moreuz, navodno je pogođen trgovački brod, saopćio je Britanski Centar za pomorske trgovinske operacije (UKMTO).

Prema dostupnim informacijama, incident se dogodio u blizini sjevernog vrha omanskog poluotoka Musandam, a pogođeni brod se trenutno nalazi u zastoju.

Napad je prijavljen neposredno prije nego što je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) objavio da će snage Centralne komande Sjedinjenih Američkih Država započeti operacije praćenja i zaštite trgovačkih brodova kroz moreuz.

- Izvještava se da je sva posada sigurna. Nije prijavljen utjecaj na okoliš. Vlasti istražuju - naveo je UKMTO u objavi na društvenoj mreži X.

Poslali su i upozorenje svim plovilima da pojačaju oprez prilikom tranzita ovim područjem.

U nedjelju je također Britanska pomorska trgovinska organizacija objavila da je brod koji je plovio u blizini iranske obale bio meta napada više manjih plovila.