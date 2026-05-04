Avion u kojem se nalazio Pedro Sančez prinudno sletio u Ankaru

Zbog tehničkih problema na avionu u kojem se nalazio premijer Španije, Pedro Sančez (Sanchez), došlo je do prinudnog slijetanja u Ankaru.

Pedro Sančez je tako morao prenoćiti u Ankari na putu za Jerevan gdje treba prisustvovati 8. samitu Evropske političke zajednice.

Za sada nisu poznati detalji o tome koliko su ozbiljni problemi na ovom avionu.

Sančez je, prema pisanju turskih medija, prenoćio u državnoj gostinjskoj kući koja se nalazi na aerodromu Esenboga.

Također, navodi se kako bi danas trebao da nastavi put za Jerevan.

Sančez također nije mogao prisustvovati sastanku o Ukrajini održanom u Parizu 4. septembra 2025. godine zbog kvara aviona.

Avion Falcon koji je prevozio španskog premijera morao se vratiti u Madrid zbog tehničkog kvara, a Sančez je mogao učestvovati na sastanku putem videolinka.