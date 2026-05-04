Ukrajina izvela napad na Moskvu: Pogođena luksuzna zgrada

Na Moskvu je sinoć izveden napad iz Ukrajine pri čemu je pogođena visoka luksuzna stambena zgrada u zapadnom dijelu ruske prijestolnice.

Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju let drona na maloj visini neposredno prije 1 sat iza ponoći po lokalnom vremenu, nakon čega su stanovnici prijavili snažne eksplozije.

Fotografije s mjesta događaja ukazuju na oštećenja na gornjim spratovima luksuznog stambenog kompleksa poznatog kao "Mosfilm toranj", dok su ostaci letjelice pronađeni na ulici ispod.

Na terenu su intervenisale i hitne službe.

Prema dostupnim informacijama, pogođena zgrada nalazi se oko sedam kilometara zapadno od Crvenog trga i nekoliko kilometara od zgrade ruskog Ministarstva odbrane, u području gdje su smještene brojne ambasade i diplomatske rezidencije.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin potvrdio je da je došlo do napada, navodeći da nema prijavljenih žrtava.

Također je saopćio da je ruska protivvazdušna odbrana oborila još dva drona koji su se kretali prema gradu.

Ovo je jedan od rijetkih incidenata u kojem je, uprkos snažnoj protivzračnoj zaštiti Moskve, došlo do oštećenja civilne infrastrukture u samom urbanom jezgru.