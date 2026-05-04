Maroko: Nestala dva američka vojnika, opsežna potraga za njima

U južnom Maroku u toku je opsežna operacija potrage i spašavanja za dvojicom nestalih pripadnika američkih oružanih snaga. Vojnici su nestali uz južnu obalu te sjevernoafričke države tokom godišnjih vojnih vježbi. Prema informacijama odbrambenog dužnosnika, posljednji su put viđeni u blizini okeanskih litica kod poligona Cap Draa, piše CBS News.

Izvori su naveli kako se vjeruje da je riječ o nesretnom slučaju tokom planinarenja te se ne sumnja na kazneno djelo. Incident nije bio povezan s vojnom vježbom. Početni izvještaji upućuju na to da su možda pali u okean. Odbrambeni dužnosnici potvrdili su da su oba nestala pripadnika vojnici američke kopnene vojske, no njihova imena i drugi detalji još nisu objavljeni.

Brojni timovi u potrazi

U potragu su uključeni kopneni, zračni i pomorski timovi marokanskih kraljevskih oružanih snaga, američke vojske i drugih sudionika vježbe "Afrički lav". Zbog potrage je vojna vježba u nedjelju zaustavljena, a snage su preusmjerene na operaciju spašavanja.

Novinari CBS Newsa, koji se nalaze na terenu s američkom vojskom, izvijestili su da je u subotu navečer u 21 sat po lokalnom vremenu provedena provjera brojnog stanja u cijeloj bazi. Tokom noći čuli su se helikopteri, a u nedjelju ujutro na području uz obalu primijećeni su različiti avioni, helikopteri i dronovi.

"Afrički lav" najveća je godišnja združena vojna vježba pod vodstvom AFRICOM-a, jednog od 11 borbenih komandanstava američkog Ministarstva odbrane. Okuplja hiljade vojnika iz Sjedinjenih Država, afričkih partnerskih zemalja i NATO saveznika radi obuke za moderno ratovanje na kopnu, u zraku, na moru te u kibernetičkom i svemirskom prostoru.

Više tragičnih događaja

Vježba se održava u prostranom pustinjskom području gdje se Sahara spaja s Atlantskim oceanom, u blizini poligona Cap Draa nedaleko od grada Tan Tan. Prema agenciji Associated Press, ovogodišnje izdanje vježbe uključuje više od 7.000 sudionika iz preko 30 zemalja, s naglaskom na naprednim tehnologijama poput dronova, autonomnih sistema i umjetne inteligencije.

Associated Press podsjeća da ovo nije prvi tragični događaj na vježbi "Afrički lav". Godine 2012. dva američka marinca poginula su u padu helikoptera tokom sudjelovanja u vježbi, a još su dvojica tada bila povrijeđena.