Tramp povlači vojsku, Evropa pred velikim odbrambenim izazovom

Gotovo da ne prođe sedmica bez nove nesuglasice između Trampove administracije i Evrope, a najnovija prijetnja transatlantskim odnosima odnosi se na NATO. Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) najavio je povlačenje 5.000 vojnika stacioniranih u Njemačkoj, a vjerojatno i većeg broja, nakon što je njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) kritizirao američko postupanje u iranskom sukobu, izjavivši da je Teheran ponizio Vašington (Washington).

Tramp je također kritizirao Španiju i Italiju jer nisu podržale američku kampanju protiv Irana, prijeteći mogućim povlačenjem trupa iz tih zemalja. Španija je, naime, zabranila američkoj vojsci korištenje svojih baza i zračnog prostora za misije povezane sa sukobom.

SAD mijenja prioritete

Tramp već dugo upozorava da SAD previše snosi teret zapadne sigurnosti, posebno kritizirajući Njemačku kao "neodgovornu". Dok američka spremnost da podrži evropsku sigurnost slabi, a prijetnja Rusije raste, zemlje poput Njemačke, Velike Britanije i Francuske najavljuju novu eru ulaganja u odbranu. No, pred njima je ogroman izazov za koji nemaju puno vremena.

- Ako želimo sačuvati transatlantske odnose, moramo ojačati evropski stub unutar NATO-a - izjavio je njemački ministar odbrane Boris Pistorius, a sličan stav iznio je i kancelar Merc, koji smatra da povlačenje trupa nema nikakve veze s napetostima između Trampa i Evrope.

Prema podacima američkog Ministarstva odbrane iz decembra 2025., u Njemačkoj je bilo stacionirano 36.436 aktivnih pripadnika američke vojske, što je daleko manje u odnosu na 250.000 vojnika koji su bili stacionirani u Zapadnoj Njemačkoj tokom Hladnog rata.

Izazovi evropske odbrane

NATO glasnogovornica Allison Hart naglasila je da najnoviji potez SAD "naglašava potrebu da Evropa više ulaže u svoju odbranu". Visoki dužnosnik Pentagona Elbridž Kolbi (Elbridge Colby) istaknuo je da se Vašington želi usmjeriti na izazove gdje samo američka snaga može igrati ključnu ulogu, poput Azije i američkog kontinenta, dok od Evrope očekuju "puno veće napore u preuzimanju odgovornosti za konvencionalnu odbranu Evrope".

Ipak, mnogi evropski lideri vide ovo kao gubitak solidarnosti. Poljski premijer Donald Tusk upozorio je da je najveća prijetnja transatlantskoj zajednici ne vanjski neprijatelj, nego postepena dezintegracija saveza. Za obrnuti trend potrebna su veća izdvajanja za odbranu, obnovljena proizvodnja oružja, ulaganje u nove tehnologije i dublja saradnja među evropskim zemljama.

Prema trenutnim planovima, odbrambena potrošnja Evrope trebala bi se do 2030. godine gotovo udvostručiti, dosegnuvši 750 milijardi dolara. Međutim, problem nije samo u novcu – zbog nacionalnih interesa, evropska vojna oprema je značajno skuplja nego američka.

Raketni jaz i drugi izazovi

Jedan od najvećih problema Evrope jest nedostatak sistema proturaketne odbrane. Analitičari upozoravaju na "zapanjujuću" potrošnju raketnih presretača poput Patriota i THAAD-a u zaljevskom sukobu, dok SAD šalje saveznicima u Zaljevu dodatne sisteme vrijedne milijarde dolara.

Također, Pentagon je odustao od slanja planirane bojne za dalekometne udare, opremljene projektilima Tomahawk i hipersoničnim raketama. Evropa proizvodi različite raketne presretače, ali u nedovoljnim količinama i bez sposobnosti da se suprotstavi balističkim i naprednim krstarećim projektilima.

Znakovi napretka

Iako postoje mnogi izazovi, i dalje postoje i pozitivni signali. Ujedinjeno Kraljevstvo, unatoč Brexitu, aktivno sudjeluje u izgradnji evropskog odbrambenog identiteta, a broj zajedničkih odbrambenih projekata s Ukrajinom raste. Odbrambene kompanije poput švedskog Saaba, njemačkog Rheinmetalla i britanskog BAE-a bilježe rekordne narudžbe.

Švedska i Finska, nove članice NATO-a, brzo se integriraju u savez, no daljnje udruživanje suvereniteta za ubrzanje evropske odbrambene sposobnosti ostaje glavni cilj.