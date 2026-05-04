Ankete koje se neće svidjeti Donaldu Trampu: Najgori rejting predsjednika SAD dosad

Šest mjeseci uoči novembarskih međuizbora u Sjedinjenim Američkim Državama, nivo neodobravanja predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) porastao je na 62%, što predstavlja najvišu zabilježenu vrijednost tokom oba njegova mandata. To pokazuje najnovije istraživanje koje su proveli Washington Post, ABC News i Ipsos.

Globalni poremećaji

Predsjednik je zabilježio najslabije ocjene kada su u pitanju troškovi života i ekonomske teme, naročito nakon što je u februaru započeo široko kritikovan sukob s Iranom, koji je doveo do globalnih poremećaja na tržištu nafte i naglog rasta cijena goriva, dosegnuvši najviši nivo u posljednje četiri godine.

Većina ispitanika negativno ocjenjuje njegovo upravljanje svim ključnim pitanjima. Kada je riječ o vođenju rata, 66% Amerikanaca izražava neodobravanje, dok 32% podržava njegov pristup. U pogledu troškova života, čak 76% ispitanih ne odobrava njegove mjere, dok svega 23% ima pozitivno mišljenje. Također, dvije trećine građana smatra da se zemlja kreće u pogrešnom pravcu.

Ukupna stopa odobravanja predsjednika iznosi 37%, što je blagi pad u odnosu na 39% iz februara, dok je istovremeno procenat onih koji ga ne odobravaju porastao na rekordni nivo.

Podrška među republikanskim biračima i dalje je visoka i iznosi 85%, ali je primjetan pad među onima koji izražavaju snažnu podršku – taj procenat je opao sa 53% na 45%. Među nezavisnim biračima koji naginju republikancima, podrška je pala na 56%, što predstavlja novi minimum.

Dodatni pad

Kada se posmatraju svi nezavisni birači, predsjednik bilježi dodatni pad, pri čemu njegov rejting odobravanja iznosi svega 25%.

Najbolje rezultate ostvaruje u oblasti sigurnosti granica, gdje ga podržava 45% ispitanika, dok 56% izražava neodobravanje. Njegov pristup imigraciji također ima više negativnih nego pozitivnih ocjena – 40% odobravanja naspram 59% neodobravanja, uprkos kontroverznim akcijama raspoređivanja federalnih agenata u gradovima širom zemlje, tokom kojih su hiljade ljudi privedene, a život su izgubila i dva američka državljanina.

Slabi rezultati u anketama dovode u pitanje tanku većinu republikanaca u Predstavničkom domu, dok je ugrožena i njihova pozicija u Senatu. Među registrovanim biračima, demokrate imaju prednost od pet procentnih poena kada je riječ o izborima za Predstavnički dom, što je rast u odnosu na dva poena prednosti iz februara i oktobra.

Ta prednost raste na devet poena među biračima koji su potpuno sigurni da će izaći na izbore. Također, demokrate u većoj mjeri od republikanaca ističu važnost predstojećih izbora – 73% njih smatra da su ovi izbori značajniji od prethodnih, dok isto misli 52% republikanaca.

Među republikancima koji se identifikuju s pokretom MAGA, 77% navodi da će sigurno glasati, dok taj procenat među republikancima koji se ne smatraju dijelom tog pokreta iznosi 59%. S druge strane, 79% demokrata tvrdi da će sigurno učestvovati na izborima.

Razlike u percepciji

Rezultati istraživanja također ukazuju na razlike u percepciji važnosti izbora između dvije stranke. Velika većina demokrata smatra da su ovi međuizbori znatno važniji nego raniji, dok je taj osjećaj slabije izražen među republikancima.

Istraživanje je pokazalo i značajno protivljenje određenim potezima predsjednika, uključujući inicijativu za ukidanje državljanstva po rođenju, smanjenje federalnog finansiranja medicinskih istraživanja, povećanje izdvajanja za odbranu te pokušaje ukidanja privremenog pravnog statusa za migrante koji dolaze iz ratom pogođenih područja.

Na kraju, oko 70% ispitanika smatra da predsjednik Tramp nije iskren niti pouzdan, dok približno 60% vjeruje da mu nedostaje mentalna sposobnost potrebna za obavljanje predsjedničke funkcije.