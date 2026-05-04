Kalas: Vrijeme objave povlačenja američkih vojnika iz Njemačke iznenađujuće

Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas (Kallas) izjavila je danas da je "iznenađujući" trenutak objave o mogućem povlačenju američkih vojnika iz Evrope, koje se navodno očekuje unutar šest do 12 mjeseci. Naglasila je kako zbog toga Evropa mora ojačati svoju ulogu unutar NATO-a.

Evropa mora ojačati svoju ulogu

- O mogućem povlačenju američkih snaga iz Evrope raspravlja se već dugo. Međutim, vrijeme ove objave je iznenađujuće - rekla je Kalas tokom osmog sastanka Evropske političke zajednice u Erevanu.

Prema njenim riječima, ovaj razvoj događaja naglašava potrebu za "značajnim jačanjem evropskog stupa unutar NATO-a" te da Evropa mora "više činiti sama". "Američke trupe nisu u Evropa samo radi zaštite evropskih, već i američkih interesa- dodala je.

Upitana o stavu Donalda Trampa (Trumpa), Kalas je rekla da na sastanku nije bilo američkih predstavnika koji bi mogli pojasniti stajalište administracije.

Smanjenje američkih snaga u Njemačkoj

Ove izjave uslijedile su nakon što je Pentagon najavio smanjenje američkih trupa u Njemačkoj, najvećem američkom vojnom središtu u Evrope. Odluka je donesena usred rastućih napetosti između Vašingtona (Washingtona) i njegovih evropskih saveznika zbog rata u Iranu i carina.

Glasnogovornik Pentagona izjavio je da će oko 5000 vojnika biti povučeno iz Njemačke po nalogu američkog ministra odbrane. Taj potez slijedi komentare Donalda Trampa, koji je naznačio da Washington preispituje svoju vojnu prisutnost u Njemačkoj nakon što je njemački kancelar kritizirao SAD zbog nedostatka jasne izlazne strategije u iranskom ratu.

Važnost Kavkaza

Kalas je također istaknula stratešku važnost Kavkaza, posebno u kontekstu trenutnih napetosti u regiji, uključujući rat u kojem je Iran uključen. Naglasila je potrebu za diversifikacijom trgovinskih ruta i smanjenjem ovisnosti o ranjivim tranzitnim pravcima, ističući važnost srednjeg koridora.

Šefica diplomatije komentirala je i politički put Armenije, napomenuvši da će odluke o europskoj perspektivi ove zemlje ovisiti o armenskom narodu, uoči nadolazećih izbora.