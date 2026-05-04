Za vođu Hamasa ponovo izabran Kalid Mašal

Članovi Hamasa u Pojasu Gaze završili su interni proces glasanja na kojem je za glavnog političkog lidera pokreta izabran Kalid Mašal (Khaled Mashaal), izvještavaju libanske novine Al-Akhbar.

Mašal je ranije obavljao funkciju šefa političkog biroa Hamasa.

Iako Hamas nema jednog stalnog vođu nego više njih, politički biro smatra se najvažnijim tijelom. Na njegovom čelu je predsjednik biroa, koji se često u medijima naziva političkim liderom Hamasa. Taj položaj je najbliži onome što se smatra glavnim vođom.

Isti izvještaj navodi da je Kalil al-Haja (Khalil al-Hayya) izabran za vođu Hamasa u Gazi, dok je Zaher Jabareen preuzeo ulogu rukovodstva na Zapadnoj obali. Obojica su te pozicije već obavljali u prethodnom periodu, nakon što su njihovi prethodnici ubijeni u izraelskim operacijama.

Prema Al-Akhbaru, rezultati izbora odnose se isključivo na glasanje u Gazi, dok nije jasno da li je proces proveden i u drugim političkim krilima pokreta, uključujući Zapadnu obalu i inostranstvo, koja također učestvuju u ukupnom sistemu odlučivanja.

Zvanična potvrda rezultata iz Hamasa još uvijek nije objavljena.

Pokret uobičajeno provodi unutarorganizacijske izbore svakih nekoliko godina, ali je posljednji ciklus, planiran za 2025. godinu, odgođen zbog rata u Gazi.

Tokom sukoba, ubijeni su brojni visoki politički i vojni zvaničnici pokreta, što je značajno utjecalo na njegovu strukturu rukovođenja.