Finski premijer: Podržavamo Ukrajinu, ali kršenje zračnog prostora je neprihvatljivo

Finski premijer Peteri Orpo (Petteri) potvrdio je da je s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim razgovarao o dronovima koji su ušli u finski zračni prostor, te je poručio da su takvi incidenti neprihvatljivi.

Prema finskim vlastima, dva neidentificirana drona nakratko su ušla u zračni prostor Finske u blizini granice s Rusijom. Incident se dogodio u isto vrijeme kada je Ukrajina, prema navodima, izvela napade dronovima na rusku oblast koja se nalazi blizu finske granice.

Orpo je istakao da Finska podržava Ukrajinu i njeno pravo na samoodbranu, ali da se istovremeno mora poštovati finski zračni prostor.

Finske vlasti su saopćile da još uvijek nije poznato porijeklo dronova, te da ne postoji neposredna vojna prijetnja zemlji. Istraga je u toku.

Finska, koja je članica NATO-a i dijeli dugu granicu s Rusijom, u posljednje vrijeme bilježi više incidenata s dronovima u svom zračnom prostoru.

Zelenski je saopćio da su razgovarali i o mogućoj saradnji u razvoju dron tehnologije, kao i o vojnoj pomoći koju je Finska ranije pružila Ukrajini.