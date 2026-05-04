Rubio ide u Italiju da pokuša smiriti tenzije: Odnos narušen nakon Trampovog napada na papu

Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio (Marco) trebao bi kasnije ove sedmice posjetiti Italiju, piše Politico.

Njegova posjeta dolazi dvije sedmice nakon što je predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) napao papu Lava zbog njegovog antiratnog stava i kritikovao italijansku premijerku Đorđu Meloni (Giorgia) jer je branila papu.

Rubijeva planirana posjeta Rimu i Vatikanu 7. i 8. maja u italijanskim medijima se opisuje kao pokušaj otopljavanja odnosa nakon što je Tramp sredinom aprila napao papu zbog kritika američko-izraelskog rata protiv Irana, a zatim se obrušio i na Meloni, koja je imala bliske odnose s američkim predsjednikom, jer je stala na Lavovu stranu.

Prema tim izvještajima, očekuje se da će se Rubio sastati s italijanskim ministrom vanjskih poslova Antonio Tajani i ministrom odbrane Gido Kroseto (Guido Crosetto), kao i sa državnim sekretarom Vatikana Pietro Parolin, a moguće je i da će se sastati s papom Lavom.

Posjeta dolazi samo nekoliko sedmica nakon što je Tramp napao papu Lava zbog njegove antiratne retorike, nazvavši ga "slabim po pitanju kriminala, slabim po pitanju nuklearnog oružja" i "lošim za vanjsku politiku". To je uslijedilo nakon što je Lav napisao na platformi X da Bog ne blagoslavljava nijedan sukob.

Tramp je također podijelio AI-generiranu sliku sebe kao figure nalik Kristu. Nakon osuda iz vjerskih krugova i dijela njegovih političkih saveznika, Tramp je uklonio tu sliku.

Tramp je također odbacio premijerku Meloni, koja je bila jedan od njegovih najbližih evropskih saveznika, kao osobu kojoj nedostaje hrabrosti nakon što je branila papu.

S druge strane, papa je odgovorio na Trampove kritike rekavši da se ne boji Bijele kuće i da neće biti ušutkan.

Rubio se sastao s Lavom, prvim američkim papom, u maju prošle godine, zajedno s američkim potpredsjednikom Džej Di Vens (JD Vance) nakon što su prisustvovali inauguracionoj misi novog pape na Trgu svetog Petra.