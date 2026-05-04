Nova mapa zone kontrole Hormuškog moreuza i poruka Teheranu da odustane od "pretjeranih zahtjeva"

Iransko Ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da je za okončanje američko-izraelskog rata protiv Irana neophodno da Sjedinjene Američke Države smanje svoje zahtjeve u pregovorima.
Portparol ministarstva, Esmail Bagei (Baghaei), istakao je da je primarni cilj Teherana trenutno obustava neprijateljstava.
- U ovoj fazi, naš prioritet je da okončamo rat. Druga strana mora prihvatiti razuman pristup i odustati od svojih pretjeranih zahtjeva u vezi s Iranom - rekao je Bagej.
Detalji mirovnog prijedloga i reakcije
Iran je zaprimio odgovor SAD na svoj posljednji prijedlog za mir.
Taj dokument fokusiran je na nekoliko ključnih tačaka:
Ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, povlačenje vojnih snaga sa iranskih granica, isplata odštete za napade na Iran, prekid izraelskih vojnih operacija u Libanu.
Iako je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) razgovore ocijenio kao "vrlo pozitivne", medijski izvještaji sugerišu da je izraelskoj strani istovremeno prenio kako mu je iranski prijedlog neprihvatljiv.
Nove zone kontrole u Hormuškom moreuzu
Dok traju diplomatske aktivnosti, Revolucionarna garda (IRGC) objavila je mape novih kontrolnih zona u moreuzu.
Prema tim mapama, južna linija proteže se od planine Mobarak do Fudžiraha (Fujairaha), dok zapadna linija spaja ostrvo Kešm (Qeshm) i Um Al Kuvajn (Umm Al Quwain).