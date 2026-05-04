Nova mapa zone kontrole Hormuškog moreuza i poruka Teheranu da odustane od "pretjeranih zahtjeva"

Iransko Ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da je za okončanje američko-izraelskog rata protiv Irana neophodno da Sjedinjene Američke Države smanje svoje zahtjeve u pregovorima.

Portparol ministarstva, Esmail Bagei (Baghaei), istakao je da je primarni cilj Teherana trenutno obustava neprijateljstava.

- U ovoj fazi, naš prioritet je da okončamo rat. Druga strana mora prihvatiti razuman pristup i odustati od svojih pretjeranih zahtjeva u vezi s Iranom - rekao je Bagej.