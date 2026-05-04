Hormuški moreuz: Iran tvrdi da je raketama pogodio američki brod

- Čvrstim i brzim upozorenjem mornarice Islamske Republike spriječen je ulazak američkih i cionističkih neprijateljskih razarača u Hormuški moreuz - objavio je iranski državni medij.

Iranska vojska tvrdi da je spriječila ulazak američkih razarača u Hormuški moreuz.

Ova tvrdnja dolazi nekoliko sati nakon što je predsjednik SAD Donald Tramp rekao da će američka vojska početi pomagati brodovima zaglavljenima u tom ključnom plovnom putu. Američko Centralno zapovjedništvo (CENTCOM) ubrzo je potom objavilo da će podržati tu operaciju.

Iranska novinska agencija Fars javlja da su dvije rakete pogodile američki ratni brod u blizini otoka Jask nakon što je ignorirao upozorenja da se zaustavi.