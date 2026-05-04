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ESKALACIJA

Hormuški moreuz: Iran tvrdi da je raketama pogodio američki brod

Tvrdi da su spriječili ulazak američkih razarača

Hormuški moreuz. Platforma X

Dž. R.

4.5.2026

Iranska vojska tvrdi da je spriječila ulazak američkih razarača u Hormuški moreuz.

- Čvrstim i brzim upozorenjem mornarice Islamske Republike spriječen je ulazak američkih i cionističkih neprijateljskih razarača u Hormuški moreuz - objavio je iranski državni medij.

Ova tvrdnja dolazi nekoliko sati nakon što je predsjednik SAD Donald Tramp rekao da će američka vojska početi pomagati brodovima zaglavljenima u tom ključnom plovnom putu. Američko Centralno zapovjedništvo (CENTCOM) ubrzo je potom objavilo da će podržati tu operaciju.

Iranska novinska agencija Fars javlja da su dvije rakete pogodile američki ratni brod u blizini otoka Jask nakon što je ignorirao upozorenja da se zaustavi.

# IRAN
# SAD
# HORMUŠKI MOREUZ
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