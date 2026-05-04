Francuska ljevica dobila prvog kandidata: Četvrti predsjednički pohod poznatog radikala

Lider radikalno lijeve stranke La France Insoumise, Žan Luk Melešon (Jean-Luc Mélenchon), zvanično je postao prvi kandidat za predstojeće predsjedničke izbore u Francuskoj.

Svoju namjeru je potvrdio u gostovanju na televiziji TF1, čime ovaj 74-godišnji političar ulazi u svoju četvrtu predsjedničku utrku.

Historija izbornih rezultata

Melenšon bilježi konstantan uspon u broju glasova kroz prethodne cikluse.

Četvrto mjesto u prvom krugu zauzeo je 2012. godine.

Ponovo četvrti, ali sa vrlo malom razlikom u odnosu na drugoplasiranu Marine Le Pen, godine 2017.

Ostvario najbolji lični rezultat 2022. godine, zauzevši treće mjesto, što ipak nije bilo dovoljno za ulazak u drugi krug.

Izgledi na narednim izborima

Nadolazeći izbori mogli bi biti njegova najveća prilika za uspjeh iz dva ključna razloga:

Aktuelni predsjednik se više ne može kandidovati, a centristi još uvijek nemaju istaknutog nasljednika.