Fon der Lajen iz Armenije poručila: Evropi su neophodne nezavisnost u trgovini, odbrani i energetici

Predsjednica Evropske komisije Ursula Fon der Lajen (Ursula von der Leyen) istakla je u Armeniji, uoči sastanka Evropske političke zajednice (EPC), da Evropa mora ojačati svoju autonomiju u tri ključna sektora: energetici, odbrani i sigurnosti, te lancima snabdijevanja.

Energetska i odbrambena strategija

Fokus Unije, prema njenim riječima, treba biti na odmaku od uvoznih fosilnih goriva. Fon der Lajen zagovara prelazak na obnovljive izvore i nuklearnu energiju.

- To su domaći izvori, jeftiniji su i pouzdaniji - naglasila je predsjednica EK.

Kada je riječ o sigurnosti, ključnim smatra ubrzanje proizvodnje vojnih kapaciteta kako bi se osigurala sposobnost Evrope da se samostalno zaštiti.

Stabilnost lanaca snabdijevanja

Kao treći prioritet navedena je sigurnost nabavnih linija, što EU planira realizovati kroz širenje mreže sporazuma o slobodnoj trgovini, posebno s Indijom, Australijom, Meksikom i Latinskom Amerikom.

- Evropa već ima najveću mrežu sporazuma o slobodnoj trgovini, a saradnja s istomišljenicima garantira stabilne i pouzdane lance snabdijevanja - istaknula je Von der Lejen.