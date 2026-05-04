Nakon žestokih udara na "ruski Černobil" Putin smijenio zapovjednika protuzračne odbrane

Riječ je o 54-godišnjem Aleksandru Čajku, diplomcu Moskovske suvorovske vojne škole, koji je krajem 2010-ih komandovao ruskim snagama u Siriji, a od 2021. godine bio na čelu Istočnog vojnog okruga.

Ruski predsjednik Vladimir Putin smijenio je zapovjednika Zračno-svemirskih snaga (VKS), u čijem sastavu djeluju i jedinice protuzračne i proturaketne odbrane. Umjesto generala Viktora Afzalova, koji je tu funkciju obavljao od 2023. godine, imenovan je general-pukovnik Aleksandar Čajko, prenosi "The Moscow Times", pozivajući se na dobro upućen izvor.

Prema podacima Evropske unije, Čajko, nosilac titule Heroja Rusije, povezuje se s masakrom civila u ukrajinskom gradu Buča. Navodi se da je komandovao jedinicama optuženim za masovna ubistva civila u okolini Kijeva. Evropska unija je 16. marta ove godine, na četvrtu godišnjicu tragedije, uvela lične sankcije protiv Čajka i još osam ruskih vojnika.

Smjena nakon niza neuspjeha

Odluka o smjeni dolazi nakon serije uspješnih napada bespilotnim letjelicama koje ruska protivzračna odbrana nije uspjela spriječiti.

Krajem marta dronovi su pogodili najveće ruske naftne luke na Baltičkom moru, što je izazvalo prekid izvoza. Tokom aprila, naftni objekti širom Rusije napadnuti su više od 20 puta. Pogođeno je najmanje devet rafinerija, od kojih je pet obustavilo rad, što je dovelo do pada prerade nafte na najniži nivo od 2009. godine.

Velika razaranja u Tuapseu i Permu

Luka i rafinerija u Tuapseu pogođene su četiri puta, pri čemu su izgorjele desetine hiljada tona nafte i naftnih derivata. Nad gradom su zabilježene pojave takozvane "naftne kiše", dok je mazut dospio u more.

Sličan scenario zabilježen je 30. aprila u Permu, gdje su pogođeni rezervoari kompanije Transneft i rafinerija Permnefteorgsintez, sedma po kapacitetu u Rusiji.

Proruski izvori: "Hirošima bez radijacije"

Proruski Telegram kanali i mediji upoređuju stanje u Tuapseu s najtežim katastrofama u historiji, uključujući Hirošimu, na koju su Sjedinjene Američke Države 1945. godine bacile atomsku bombu.

- Posljedice bombardovanja Tuapsea su naprosto monstruozne. Ovo što se sada događa u Tuapseu je Hirošima, samo bez radijacije - objavio je proruski Telegram kanal RIA Katyusha.

Pavel Kuhmirov, poznat pod nadimkom "Shakespeare" i pripadnik ruskih proksi snaga u Donbasu, naveo je na svom Telegram kanalu da Tuapse "više ne postoji", uporedivši situaciju s katastrofom u Černobilu iz 1986. godine.