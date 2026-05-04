Putinu se trese prijestolje, zna se i ko mu radi o glavi: "Neće mu oprostiti ratni i ekonomski fijasko"

Evropske obavještajne službe detektirale su, a onda se i pobrinule da mediji o tome budu detaljno informirani, neobičan razvoj događaja u Kremlju: ondje su drastično pojačane sigurnosne mjere oko Vladimira Putina zbog straha od atentata i mogućeg puča, pooštrene su kontrole u okruženju i uveden stroži nadzor nad njegovim najbližim suradnicima.

U njihovim domovima postavljeni su nadzorni sustavi, a kuharima, tjelohraniteljima i fotografima koji rade s predsjednikom zabranjeno je korištenje javnog prijevoza. Posjetitelji Vladimira Putina pak moraju proći kroz dvostruke sigurnosne provjere, a osobe iz njegova najbližeg kruga smiju koristiti samo telefone bez pristupa internetu.

Po svemu sudeći, radi se o pokušaju prevencije scenarija koji bi po logici stvari mogao uslijediti zbog koktela nepovoljnih okolnosti: gospodarskih neprilika, dugogodišnje neuspješne vojne avanture u Ukrajini i nezadovoljstva moskovske elite koja je i fizički počela osjećati i recesiju i rat.

Šojgu glavni akter potencijalnog puča?

Kretanje samog Putina po istim je izvještajima vrlo ograničeno, a povremeno se čak u javnost plasiraju unaprijed snimljeni materijali. Europski obavještajci detektirali su bivšeg ministra odbrane Sergeja Šojgua, i dalje utjecajnog u vojnim krugovima, kao mogućeg glavnog aktera potencijalnog puča, a spominju se i ozbiljne trzavice u samom vrhu Putinova vojnog i obavještajnog aparata.

Povrh svega stiže informacija da će ruski Dan pobjede 9. maja biti obilježen vrlo skromno i zapravo bez izlaganja naoružanja, a sam Putin je predložio 'jednodnevno primirje' upravo na taj dan – što upućuje na zaključak da, u situaciji u kojoj Ukrajinci razaraju energetska postrojenja hiljade kilometara u unutrašnjosti Rusije i dronovima uspijevaju pogoditi nebodere u moskovskoj poslovnoj četvrti tek nekoliko kilometara od Kremlja, na određeni način on moli za milost.

Bivši hrvatski zastupnik i geopolitički analitičar Tonči Tadić podsjeća da je 'u ruskoj tradiciji da zbace i likvidiraju careve koji su izgubili rat', spominjući obitelj Romanov, kojoj se to zapravo dogodilo u dva navrata: Nikolaj Romanov prvi put se jedva spasio nakon poraza u ratu protiv Japana, pristavši na formiranje parlamenta i preustroj Rusije u ustavnu monarhiju, a nakon Prvog svjetskog rata cijelu obitelj, poznato je, brutalno su likvidirali boljševici.

Koliko će dugo elita trpjeti izolaciju

- Osnovno pitanje koje se trenutno postavlja jest koliko će dugo ruska elita trpjeti gospodarsku izolaciju od ostatka svijeta, jer jasno je da ne može biti zadovoljna održavanjem veza s Kinom, Mongolijom, Burkinom Faso, Malijem ili Brazilom. Rusija je isključena iz suradnje s razvijenim dijelom svijeta koji uključuje Europsku uniju, Sjevernu Ameriku, Japan, Australiju i slične države, a tamošnju elitu posebno boli blokada pristupa tržištima kapitala - kaže Tadić za tportal.

- Apsurd kojeg su i sami postali svjesni jest da su zauzvrat dobili kontrolu nad petinom teritorija Ukrajine, opustošenu ratnim razaranjima, te osmi ili deveti val mobilizacije u samoj Rusiji. Kad se uzmu u obzir visoki troškovi rata, gospodarski gubici i izbacivanje iz svjetskih gospodarskih tokova, jasno je da se nezadovoljstvo može samo povećavati - dodaje Tadić.

Njemu je stoga 'kristalno jasno' zašto u Moskvi raste panika i zašto se pojačavaju mjere sigurnosti za Putina.

Diktator se blamira

- Aura njegove nedodirljivosti bazirana je na dva stupa: prvi stup je Putinova navodna ogromna pronicljivost i vještina strateškog planiranja, a drugi stup je njegovo jamstvo sigurnosti svim građanima Rusije, bez obzira na ono što se događa izvan zemlje. I jedna i druga pretpostavka pokazale su se duboko pogrešnima - kaže sugovornik tportala i obrazlaže:

- U strateškom smislu doživio je potpuni fijasko jer rat protiv Ukrajine ne može dobiti čak ni uz pomoć Donalda Trampa, a iluzija o potpunoj sigurnosti Rusije raspada se naočigled, pred njegovim i ruskim očima. Vladimir Putin više ne može jamčiti ni sigurnost same Moskve i nema veće blamaže za diktatora tog profila.

Tadić predviđa – dapače, čak se i otvoreno nada – da će upravo na Dan pobjede 9. maja Ukrajinci pokrenuti više napada na veći broj strateških meta u Rusiji, što bi nervozu i samog Putina i ruskih elita sasvim sigurno podiglo na novi nivo.