Nik Stjuart (Nick Stewart), dosadašnji izvršni direktor u lobističkom krilu Fondacije za obranu demokracije (FDD Action), pridružio se timu specijalnog izaslanika za mirovne misije Stiva Vitkova (Steve Witkoff).
Stjuart je potvrđen kao privremeno pojačanje iz State Departmenta u Bijelu kuću, a riječ je o iskusnom stručnjaku koji je u prvoj Trampovoj (Trump) administraciji bio šef osoblja Grupe za akciju protiv Irana.
Njegovo imenovanje dolazi u trenutku kada ključni akteri, uključujući Džereda Kušnera (Jared Kushner) i Džej Di Vensa (JD Vance), vode složene razgovore s Teheranom koji su trenutno u zastoju.
Glasnogovornica Bijele kuće, Olivija Vejls (Olivia Wales), opisala je Stjuart kao dragocjenu prednost timu:
- On donosi bogato lidersko i iskustvo u politici prema Iranu, od služenja u State Departmentu tokom prve Trampove administracije do rada na Keptol Hilu (Capitol Hillu) i on je glas od povjerenja dok specijalni izaslanik Vitkov radi u potpunom skladu s predsjednikom Trampom i cijelim njegovim timom za nacionalnu sigurnost na postizanju dogovora koji je dobar za Sjedinjene Države i svijet.
Stručna javnost Stjuart prepoznaje po čvrstim stavovima; Norman Rule (Roule) ističe kako se on zalaže za trajno uklanjanje iranske nuklearne prijetnje i prekid djelovanja njihovih regionalnih milicija.
Njegove metode uključuju stroge sankcije i vojnu silu kao potporu diplomaciji prisile.
Stjuart je ranije javno podržao vojnu akciju „Operacija Epski gnjev“, o kojoj je napisao:
- Operacija Epski gnjev (Epic Fury) je odgovor režimu koji je na svakom koraku birao nasilje umjesto diplomatije.
Pregovori su trenutno na tankom ledu nakon samo jedne runde izravnih razgovora održanih u Islamabadu uz posredovanje Pakistana. Predsjednik Tramp izrazio je nezadovoljstvo najnovijim iranskim prijedlozima za nastavak dijaloga, uz oštro upozorenje o posljedicama neuspjeha pregovora.
- Oni žele dogovor, ja nisam zadovoljan njime, pa ćemo vidjeti šta će se desiti. Traže stvari na koje ne mogu pristati, rekao je američki predsjednik.