Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

KRAJ STRPLJENJA

Vašington zaoštrava retoriku: Trampov ključni čovjek kreće u ofanzivu prema Iranu

Oni žele dogovor, ja nisam zadovoljan njime, pa ćemo vidjeti šta će se desiti, kazao je Tramp

Nik Stjuart i Donald Tramp. Platforma X

B. S.

prije 4 dana

Nik Stjuart (Nick Stewart), dosadašnji izvršni direktor u lobističkom krilu Fondacije za obranu demokracije (FDD Action), pridružio se timu specijalnog izaslanika za mirovne misije Stiva Vitkova (Steve Witkoff). 

Stjuart je potvrđen kao privremeno pojačanje iz State Departmenta u Bijelu kuću, a riječ je o iskusnom stručnjaku koji je u prvoj Trampovoj (Trump) administraciji bio šef osoblja Grupe za akciju protiv Irana. 

Njegovo imenovanje dolazi u trenutku kada ključni akteri, uključujući Džereda Kušnera (Jared Kushner) i Džej Di Vensa (JD Vance), vode složene razgovore s Teheranom koji su trenutno u zastoju.

Glasnogovornica Bijele kuće, Olivija Vejls (Olivia Wales), opisala je Stjuart kao dragocjenu prednost timu:

- On donosi bogato lidersko i iskustvo u politici prema Iranu, od služenja u State Departmentu tokom prve Trampove administracije do rada na Keptol Hilu (Capitol Hillu) i on je glas od povjerenja dok specijalni izaslanik Vitkov radi u potpunom skladu s predsjednikom Trampom i cijelim njegovim timom za nacionalnu sigurnost na postizanju dogovora koji je dobar za Sjedinjene Države i svijet.

Stručna javnost Stjuart prepoznaje po čvrstim stavovima; Norman Rule (Roule) ističe kako se on zalaže za trajno uklanjanje iranske nuklearne prijetnje i prekid djelovanja njihovih regionalnih milicija.

Njegove metode uključuju stroge sankcije i vojnu silu kao potporu diplomaciji prisile.

Stjuart je ranije javno podržao vojnu akciju „Operacija Epski gnjev“, o kojoj je napisao:

- Operacija Epski gnjev (Epic Fury) je odgovor režimu koji je na svakom koraku birao nasilje umjesto diplomatije.

Pregovori su trenutno na tankom ledu nakon samo jedne runde izravnih razgovora održanih u Islamabadu uz posredovanje Pakistana. Predsjednik Tramp izrazio je nezadovoljstvo najnovijim iranskim prijedlozima za nastavak dijaloga, uz oštro upozorenje o posljedicama neuspjeha pregovora.

- Oni žele dogovor, ja nisam zadovoljan njime, pa ćemo vidjeti šta će se desiti. Traže stvari na koje ne mogu pristati, rekao je američki predsjednik.

# SAD
# DONALD TRUMP
# NICK STEWART
PRIKAŽI KOMENTARE (9)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.