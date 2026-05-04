Vašington zaoštrava retoriku: Trampov ključni čovjek kreće u ofanzivu prema Iranu

Stjuart je potvrđen kao privremeno pojačanje iz State Departmenta u Bijelu kuću, a riječ je o iskusnom stručnjaku koji je u prvoj Trampovoj (Trump) administraciji bio šef osoblja Grupe za akciju protiv Irana.

Njegovo imenovanje dolazi u trenutku kada ključni akteri, uključujući Džereda Kušnera (Jared Kushner) i Džej Di Vensa (JD Vance), vode složene razgovore s Teheranom koji su trenutno u zastoju.

Glasnogovornica Bijele kuće, Olivija Vejls (Olivia Wales), opisala je Stjuart kao dragocjenu prednost timu:

- On donosi bogato lidersko i iskustvo u politici prema Iranu, od služenja u State Departmentu tokom prve Trampove administracije do rada na Keptol Hilu (Capitol Hillu) i on je glas od povjerenja dok specijalni izaslanik Vitkov radi u potpunom skladu s predsjednikom Trampom i cijelim njegovim timom za nacionalnu sigurnost na postizanju dogovora koji je dobar za Sjedinjene Države i svijet.