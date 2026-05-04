Video / Eskalacija u Hormuzu: Iran gađao američki brod

Napetosti u Hormuškom moreuzu dodatno su eskalirale i prerasle u direktan vojni incident nakon što su iranske pomorske snage otvorile vatru na američke jedinice u blizini otoka Jask. Prema navodima novinske agencije Fars i lokalnih izvora, projektili su ispaljeni na američki ratni brod koji je, kako se tvrdi, ignorisao prethodna upozorenja.

Incident se dogodio u ponedjeljak kada je američki patrolni čamac, koji je patroliralo u blizini Jaska, navodno prekršilo sigurnosne i navigacijske propise pokušavajući proći kroz moreuz.

Prvi projektil lansiran je oko 13:30 sati iz vojnog objekta u Siriku, u provinciji Hormozgan. Dodatne dvije rakete ispaljene su iz iste baze Revolucionarne garde, jedanaest minuta kasnije.

Stanovnici južnog priobalnog pojasa provincije Hormozgan prijavili su da su u 13:49 čuli snažne eksplozije koje su dolazile iz pravca moreuza.