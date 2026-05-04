Video / Eskalacija u Hormuzu: Iran gađao američki brod

Napetosti u Hormuškom moreuzu dodatno su eskalirale i prerasle u direktan vojni incident nakon što su iranske pomorske snage otvorile vatru na američke jedinice u blizini otoka Jask. Prema navodima novinske agencije Fars i lokalnih izvora, projektili su ispaljeni na američki ratni brod koji je, kako se tvrdi, ignorisao prethodna upozorenja.
Incident se dogodio u ponedjeljak kada je američki patrolni čamac, koji je patroliralo u blizini Jaska, navodno prekršilo sigurnosne i navigacijske propise pokušavajući proći kroz moreuz.
Prvi projektil lansiran je oko 13:30 sati iz vojnog objekta u Siriku, u provinciji Hormozgan. Dodatne dvije rakete ispaljene su iz iste baze Revolucionarne garde, jedanaest minuta kasnije.
Stanovnici južnog priobalnog pojasa provincije Hormozgan prijavili su da su u 13:49 čuli snažne eksplozije koje su dolazile iz pravca moreuza.
Eskalacija i ekonomske posljedice
Izvještaji navode da je došlo do direktnog pogotka na američke snage, nakon čega se brod povukao iz tog područja. Iako trenutno nema preciznih detalja o obimu štete ili eventualnim žrtvama, ovaj napad je izazvao trenutni potres na svjetskom tržištu.
Cijena nafte je, neposredno nakon vijesti o napadu, naglo porasla i premašila iznos od 110 dolara po barelu. Situacija u Perzijskom zaljevu ostaje izuzetno nestabilna, dok svijet s neizvjesnošću iščekuje zvaničnu reakciju Washingtona na ovaj direktni udar.
UAE optužuju Iran
Ministarstvo vanjskih poslova UAE izdalo je hitno saopštenje u kojem potvrđuje da je nacionalni tanker tvrtke ADNOC bio meta napada dvije iranske bespilotne letjelice. Iako u napadu nije bilo povrijeđenih, UAE su ovaj čin okarakterisali kao "teroristički napad" i flagrantno kršenje rezolucije 2817 Vijeća sigurnosti UN-a.
Zvanični Abu Dabi ističe da korištenje Hormuškog moreuza kao alata za ekonomsku prisilu predstavlja čin piratstva iranske Revolucionarne garde.
UAE zahtijevaju od Irana hitan prekid neprijateljstava i bezuslovno ponovno otvaranje moreuza kako bi se očuvala stabilnost globalne trgovine i energetska sigurnost.