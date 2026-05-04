Gradonačelnik optužen za silovanje i vođenje kulta!

Gradonačelnik mjesta Treogan u francuskom departmanu Kot d’Armor optužen je za seksualno zlostavljanje i silovanje najmanje jedne žene, kao i za vođenje sekte, saopćilo je tužilaštvo u Tulonu.

Tužilac Rafael Balan (Raphael Balan) naveo je da je osumnjičenom određen pritvor do početka suđenja, prenosi "Figaro". Gradonačelnik manjeg mjesta, koji je, prema optužbama, vodio sektašku grupu organizovanu putem društvenih mreža, uhapšen je prošle sedmice.

Najmanje šest žrtava

Istražitelji su identifikovali najmanje šest žena koje su bile žrtve njegovog zlostavljanja u periodu od 2017. do 2026. godine.

Jedna od njih, dvadesetjednogodišnja studentkinja, podnijela je prijavu 2022. godine u departmanu Majen.

Ona ga je optužila da joj je "prijetio smrću" ukoliko napusti grupu čiji je navedeni cilj bio "upoznavanje ljudi sa visokim intelektualnim potencijalom" putem društvenih mreža, navodi tužilaštvo.

Dodaje se da je članicama grupe, koje su predstavljane kao "sljedbenice duhovnosti i filozofije", osumnjičeni obećavao mogućnost dostizanja visokog obrazovanja, ali pod uslovom da slijede njegova učenja.

On je, prema navodima tužilaštva, zahtijevao "potpunu predanost" od određenih žena, tražeći da ga priznaju kao "apsolutnog i božanskog" vođu.

Iznuđivanje novca

Pored kontrole njihovog privatnog života, optuženi je, kako se navodi, od žena iznuđivao novac, a u jednom slučaju i nekoliko hiljada eura.

- Jedna od žena je također izjavila da je bila izložena psihološkom zlostavljanju i prisilnim seksualnim radnjama - saopćilo je tužilaštvo.

Osumnjičeni je formalno optužen za zlostavljanje ranjive osobe od strane vođe grupe koja koristi psihološku dominaciju nad članovima, zatim za prijetnje smrću jednoj žrtvi, iznudu kod dvije osobe, te silovanje jedne od podnositeljki prijave u periodu između 2022. i 2025. godine, kada je imala između 17 i 20 godina.

Istraga se nastavlja pod nadzorom istražnog sudije, prenosi pariski list.