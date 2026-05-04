UKRAJINSKI PREDSJEDNIK

Zelenski o paradi u Moskvi: "Strahuju da će ih posjetiti naši dronovi"

Rusija je najavila paradu bez vojne opreme

M. Až.

prije 4 dana

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski komentarisao je vojnu paradu koja će tradicionalno biti održana 9. maja u Moskvi, dajući izjavu koja je izazvala pažnju javnosti.

U Rusiji se 9. maj obilježava kao Dan pobjede nad nacizmom i fašizmom, a svake godine taj datum prati vojna parada u Moskvi.

Ipak, ove godine parada će prvi put nakon završetka Hladnog rata biti održana bez prikaza tenkova i raketnih sistema, što je Zelenski prokomentarisao na svoj način.

- Rusija je najavila paradu bez vojne opreme. Ne mogu sebi priuštiti vojnu opremu i strahuju da bi ih mogli posjetiti naši dronovi - rekao je Zelenski u Jerevanu, gdje učestvuje na samitu Evropske političke zajednice.

Prema njegovim riječima, ovakva odluka Kremlja nosi jasnu poruku.

- Ovo mnogo govori, pokazuje da smatraju da nisu dovoljno snažni - dodao je predsjednik Ukrajine.

Opće je uvjerenje da je odluka Kremlja da iz ovogodišnje parade ukloni vojnu opremu posljedica sigurnosne ranjivosti nakon četiri godine rata u Ukrajini.

Kijev redovno koristi dronove kako bi gađao ključne ciljeve duboko unutar teritorije Rusije.

