Južnokorejski teretni brod pogođen u Hormuškom moreuzu

Oko 13:40 po našem vremenu zabilježen je udar na teretni brod "HMM Namu", navodi ministarstvo.

Na južnokorejski teretni brod usidren u Hormuškom moreuzu, prema prvim informacijama, izveden je mogući napad koji je izazvao eksploziju, saopćilo je Ministarstvo mora i ribarstva Južne Koreje.

Brod se u trenutku incidenta nalazio na sidrištu u vodama u blizini Ujedinjenih Arapskih Emirata. Na njemu se nalazi ukupno 24 člana posade, uključujući šest državljana Južne Koreje i 18 stranih državljana. Prema dostupnim informacijama, nema povrijeđenih.

Ministarstvo dodaje da se vjeruje kako je tokom navodnog napada došlo do eksplozije na lijevoj strani mašinskog prostora.

Ovaj incident uslijedio je nakon ranijih izvještaja iz Ujedinjenih Arapskih Emirata da je tanker povezan s državnom naftnom kompanijom Adnoc pogođen u Hormuškom moreuzu ranije tokom dana.