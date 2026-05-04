POGOĐEN NAFTOVOD FUJAIRAH

Prvi put nakon postignutog primirja: Iran izvršio napad dronovima i raketama na UAE

Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata saopćile su da je Iran izveo napad raketama na teritoriju ove države

prije 4 dana

Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata saopćile su da je Iran izveo napad raketama na teritoriju ove države. Prema informacijama Al Jazeere, pogođen je naftni kompleks Fujairah.

U početnim izvještajima vlasti UAE navode da su iz Irana lansirane četiri rakete, od kojih su tri presretnute, dok je jedna pala u more.

Također je navedeno da su aktivirani sistemi protuzračne odbrane, što se, kako se ističe, prvi put dešava nakon stupanja na snagu primirja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, prenosi Al Jazeera.

- Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata potvrđuje da su zvukovi koji su se čuli u različitim dijelovima zemlje rezultat presretanja balističkih raketa, krstarećih raketa i dronova od strane sistema protivzračne odbrane UAE - navodi se u saopćenju Ministarstva odbrane UAE.

Međutim, Al Jazeera prenosi i da je iranski napad dronom pogodio naftno-industrijski kompleks Fujairah, pri čemu je izbio veliki požar.

