Automobilom se zabio u ljude: Dvoje mrtvih, više povrijeđenih, vozač uhapšen

Dvoje ljudi je poginulo, a dvije osobe su teško povrijeđene kada se automobil zabio u grupu ljudi u centru istočnonjemačkog grada Lajpciga, saopćila je lokalna televizija MDR, pozivajući se na policiju.
Policija u Lajpcigu potvrdila je za Reuters da ima povrijeđenih nakon naleta vozila, ali nije mogla dati dodatne detalje.
Prema navodima lokalnog radija Radio Lajpcig, oštećeni terenac marke Volkswagen, u kojem se nalazila jedna osoba, viđen je kako velikom brzinom prolazi kroz pješačku zonu.
Isti izvor, pozivajući se na svjedoke, navodi da je više tijela bilo prekriveno plahtama te da je, prema njihovim riječima, došlo i do napada nožem.
Policija se oglasila i na društvenim mrežama, potvrdivši da je vozač uhapšen.
- U centru Lajpciga trenutno je u toku policijska intervencija. Ostavite slobodne prolaze za hitne službe i slijedite upute interventnih snaga na terenu. Putnički automobil naletio je na više osoba u ulici Grimmaische Straße i potom pobjegao. Vozač je uhapšen, od njega više ne prijeti opasnost - saopćila je policija.