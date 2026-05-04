Automobilom se zabio u ljude: Dvoje mrtvih, više povrijeđenih, vozač uhapšen

Dvoje ljudi je poginulo, a dvije osobe su teško povrijeđene kada se automobil zabio u grupu ljudi u centru istočnonjemačkog grada Lajpciga, saopćila je lokalna televizija MDR, pozivajući se na policiju.

Policija u Lajpcigu potvrdila je za Reuters da ima povrijeđenih nakon naleta vozila, ali nije mogla dati dodatne detalje.