Bijela kuća objavila AI sliku: Tramp prikazan kao lik iz Ratova zvijezda

Povodom 4. maja, nezvaničnog praznika fanova franšize "Ratovi zvijezda" (May the 4th), Bijela kuća je objavila fotografiju koja je u kratkom roku postala viralna.

Kada je riječ o Donaldu Trampu i administraciji okupljenoj oko njega, malo šta više može iznenaditi javnost. Ipak, zvanični nalog Bijele kuće na društvenoj mreži X ponovo je otišao korak dalje, na vrlo neobičan način.

Na fotografiji, koja je očigledno generisana vještačkom inteligencijom (AI), predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp prikazan je u punom oklopu Dina Džarina, poznatijeg kao "Mandalorijanac". U jednoj ruci drži američku zastavu, dok se u torbi na prsima nalazi Grogu, planetarno popularni "Bebi Joda".

- U galaksiji koja zahtijeva snagu – Amerika stoji spremna. Ovo je put. Neka 4. maj bude s vama - stoji u opisu objave koja je izazvala šok i nevjericu među korisnicima društvenih mreža.

Ono što je korisnicima društvenih mreža posebno neobično jeste to što se sve rjeđe postavlja pitanje da li je nalog Bijele kuće na mreži X eventualno kompromitovan.