Pogođena rafinerija u Emiratima: Izbio veliki požar, ima i povrijeđenih

U Fujairahu, jednoj od ključnih naftnih luka Ujedinjenih Arapskih Emirata, izbio je veliki požar nakon što je područje, prema navodima lokalnih zvaničnika, pogođeno napadom dronom iz Irana.
Fujairah je najveća luka i centralno skladište nafte u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. I prije nedavnog primirja bila je meta napada bespilotnih letjelica.
Presretnuti projektili
U saopćenju objavljenom na društvenim mrežama, Ured za medije vlade Fujairaha naveo je da vatrogasne i civilne službe rade na gašenju i stavljanju požara pod kontrolu.
Vijest o napadu dolazi ubrzo nakon što je Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata objavilo da je presrelo tri rakete ispaljene iz Irana.
Iranska vlada se za sada nije oglasila povodom ovog napada.
Tri osobe povrijeđene
Tri državljana Indije zadobila su povrede u “velikom požaru” koji je izbio nakon, kako se navodi, iranskog napada dronom na industrijsku naftnu zonu u Fujairahu, saopćile su vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Sva trojica povrijeđenih prevezena su u bolnicu, navedeno je u saopćenju vlade.
- Timovi civilne zaštite Fujairaha odmah su započeli intervenciju i nastavljaju napore kako bi stavili požar pod kontrolu - saopćeno je ranije iz vlade.
Napad dronom i požar dogodili su se istovremeno s objavom emiratskih vlasti da su presrele tri iranske rakete, što je prvi takav incident otkako su Ujedinjeni Arapski Emirati prije otprilike mjesec dana proglasili svoj zračni prostor slobodnim od prijetnji.