Američke i iranske snage razmijenile su vatru u Hormuškom moreuzu: "Borbeni helikopteri uništili šest brzih brodica"

Američke i iranske snage razmijenile su vatru u Hormuškom moreuzu, dok napetosti u regiji nastavljaju opasno rasti, javlja CNN. Zapovjednik američkog Centralnog zapovjedništva (CENTCOM), admiral Bredli Kuper, saopćio je da su američke snage danas “uništile” šest brzih brodica iranske ratne mornarice.

Do sukoba je došlo nakon što je Iran lansirao “više krstarećih projektila, dronova i manjih brodica” prema brodovima američke mornarice, kao i prema komercijalnim plovilima koja se nalaze pod zaštitom američkih snaga. Kuper je pojasnio da su iranske ciljeve gađali američki helikopteri tipa AH-64 Apač i SH-60 Sihok.

Višeslojni sistem odbrane

Admiral je naglasio da američka mornarica u moreuzu ne provodi klasičnu “pratnju” trgovačkih brodova. Prema njegovim riječima, takav model bi bio sličan situaciji “jedan na jedan”, dok aktuelni sistem smatra znatno efikasnijim.

- Imamo višeslojni sistem koji uključuje brodove, helikoptere, avione, sisteme ranog upozorenja i elektronsko ratovanje - izjavio je Kuper. Dodao je da ovakav pristup pruža znatno viši nivo zaštite nego što bi to mogla sama individualna pratnja brodova.

Raketirani Ujedinjeni Arapski Emirati

Situacija se dodatno zaoštrila nakon što su Ujedinjeni Arapski Emirati saopćili da su iz Irana ispaljena četiri projektila prema njihovoj teritoriji. Ministarstvo odbrane UAE-a navelo je da su tri krstareća projektila presretnuta, dok je jedan pao u more. Građanima je objašnjeno da su snažne eksplozije koje su se čule širom zemlje rezultat djelovanja protivzračne odbrane.

Manje od sat vremena kasnije, ministarstvo je potvrdilo da je u toku odbrana od novog napada projektilima i dronovima. Ovi događaji predstavljaju prvi direktni iranski napad na neku zaljevsku državu od proglašenja primirja prije gotovo mjesec dana, čime je dodatno povećan rizik od šireg sukoba između Vašingtona i Teherana.

Požari na naftnim postrojenjima i brodovima

Istovremeno stižu izvještaji o šteti na više lokacija. Vladin ured u emiratu Fudžejra saopćio je da je dron pogodio naftno postrojenje, nakon čega je izbio požar. Britanski centar za pomorske operacije također je izvijestio o požaru u mašinskom prostoru teretnog broda kod Dubaija, kao i o još jednom zapaljenom plovilu u blizini obale Ujedinjenih Arapskih Emirata, ali uzroci tih incidenata još nisu potvrđeni.

Iran zasad nije preuzeo odgovornost ni za jedan od napada. Eskalacija je uslijedila nakon što je predsjednik Donald Tramp pokrenuo inicijativu za “oslobađanje” brodova blokiranih u Hormuškom moreuzu, na što je Iran ranije zaprijetio odgovorom silom.