CRVENI ALARM U ZALJEVU

Radari zabilježili masovnu operaciju američke avijacije iznad Hormuza

Strateški važan Hormuški moreuz, kroz koji prolazi veliki dio svjetskih isporuka nafte, ponovo je u fokusu globalne pažnje

Radari zabilježili masovnu operaciju američke avijacije. Screenshot

M. Až.

prije 4 dana

Najnoviji radarski podaci bilježe neuobičajeno veliko prisustvo Ratne avijacije Sjedinjenih Američkih Država u području Hormuškog moreuza. Situacija se opisuje kao izuzetno napeta i rijetko viđena u ovakvom obimu.

Ključni detalji operacije

Osam aviona-tankera u zraku: Radarski snimci potvrđuju da je istovremeno djelovalo čak osam letećih tankera za dopunu goriva u letu.

Pratnja lovaca: Uz tankere je zabilježeno prisustvo više grupa borbenih aviona, što ukazuje na pripremu za duže misije ili demonstraciju vojne sile.

Procjene stručnjaka: Vojni analitičari navode da je ovakav nivo aktivnosti “krajnje neuobičajen” i da ukazuje na visok stepen borbene pripravnosti.

Strateški važan Hormuški moreuz, kroz koji prolazi veliki dio svjetskih isporuka nafte, ponovo je u fokusu globalne pažnje, dok se očekuje zvanično saopćenje Pentagona o razlozima ove masovne zračne operacije.

# IRAN
# SAD
# HORMUŠKI MOREUZ
