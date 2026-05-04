BLISKI ISTOK

Prvi napad od američko-iranskog primirja: Emirati detektovali četiri krstareće rakete ispaljene iz Irana

Iranski balistički projektili. AP

Anadolija

prije 4 dana

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) saopćilo je u ponedjeljak da je detektovalo četiri krstareće rakete lansirane iz Irana prema zemlji, dodajući da je protivzračna odbrana uspješno presrela većinu njih, javlja Anadolu.

Ovaj napad je prvi od stupanja na snagu primirja između Irana i Sjedinjenih Američkih Država prošlog mjeseca.

Presretanje projektila

Prema saopćenju ministarstva, tri rakete su presretnute iznad teritorijalnih voda zemlje, dok je četvrta pala u more.

Zvuci koji se čuju u različitim dijelovima zemlje rezultat su uspješnog presretanja zračnih prijetnji, navodi se.

Ministarstvo je pozvalo građane da se oslanja na službene izvore za informacije i da slijedi sigurnosne upute tokom hitnih upozorenja.

Ranije je Ministarstvo unutrašnjih poslova saopćilo da se "sistemi protivzračne odbrane trenutno bore s raketnom prijetnjom", pozivajući stanovnike da ostanu na sigurnom mjestu.

Nije bilo neposrednih izvještaja o žrtvama ili šteti.

Zatvaranje Hormuza

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su SAD i Izrael 28. februara pokrenuli napade na Iran, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela, kao i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Od 13. aprila, SAD je proveo pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski promet na tom strateškom plovnom putu.

Dvosedmično primirje proglašeno je 8. aprila uz pakistansko posredovanje, nakon čega su uslijedili direktni pregovori u Islamabadu 11. aprila, ali nije postignut dogovor o trajnom primirju.

Predsjednik SAD-a Donald Trump kasnije je produžio primirje bez postavljanja novog roka, na zahtjev Pakistana.

# UAE
# IRAN
