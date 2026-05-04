Američko-iransko primirje pod upitnikom: Oglasio se američki zapovjednik

Krhko primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana dovedeno je u pitanje nakon što su obje strane u posljednja 24 sata razmijenile udare, dok je Iran prvi put od sporazuma 8. aprila izveo napad u Zaljevu, pogodivši naftnu rafineriju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

- Ne bih ulazio u detalje o tome je li primirje završeno ili nije - izjavio je admiral Bredli Kuper, zapovjednik američkog Centralnog zapovjedništva (Centcom), na današnjoj konferenciji za medije.

- Za nas je ključno da smo tamo isključivo kao odbrambena snaga i da obezbijedimo snažan sloj zaštite komercijalnom brodskom saobraćaju kako bi mogao nastaviti plovidbu iz Perzijskog zaljeva.

Dodao je da će Sjedinjene Američke Države, po uputama predsjednika, odgovarati na svako “agresivno ponašanje” Irana koje je, kako tvrdi, zabilježeno jutros.

Predsjednik Donald Tramp u nedjelju navečer najavio je novu inicijativu kojom se podstiče komercijalni pomorski saobraćaj kroz Hormuški moreuz, dok bi američka vojska “pratila” brodove kroz ovo osjetljivo područje.

Kuper je naveo da postoji “veliki interes” za američke napore u osiguravanju plovidbenog koridora, ali da za sada nije jasno kako se to odražava na stvarni obim saobraćaja. CNN je ranije izvijestio da stanje u moreuzu u velikoj mjeri zavisi od povjerenja brodarskih kompanija i njihove procjene sigurnosti plovidbe kroz to područje.