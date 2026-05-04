Tramp: Uništili smo iranske brze čamce, to je sve što im je preostalo

prije 4 dana

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se na mreži Truth Social povodom najnovijih dešavanja u Hormuškom moreuzu i operacije "Projekt sloboda", kojom Sjedinjene Američke Države nastoje osigurati nesmetan prolaz trgovačkih brodova kroz ovo strateški važno područje, u trenutku pojačanih tenzija i niza incidenata u regiji.

Tramp je naveo da su, prema njegovim tvrdnjama, mete napada bili i brodovi koji nisu povezani s operacijom, uključujući i jedan južnokorejski teretni brod, sugerišući da bi se Južna Koreja mogla uključiti u misiju.

- Iran je izveo napade na države koje nemaju veze s brodovima u operaciji ‘Projekt sloboda’, uključujući i južnokorejski teretni brod. Možda je vrijeme da se Južna Koreja pridruži misiji! Pogodili smo sedam malih iranskih plovila ili, kako ih oni vole zvati, ‘brzih’ čamaca. To je sve što im je preostalo - naveo je Tramp.

On je dodao da, izuzev incidenta s južnokorejskim brodom, u ovom trenutku nema prijavljene štete na plovilima koja prolaze kroz moreuz.

- Osim južnokorejskog broda, u ovom trenutku nema štete za plovila koja prolaze kroz moreuz. Ministar odbrane Pit Hegset i načelnik generalštaba vojske Den Kejn održat će konferenciju za novinare sutra ujutro - napisao je Tramp.

